Dirljiv trenutak između Ćirine supruge i sestre na komemoraciji

Na komemoraciju legendarnog Miroslava Ćire Blaževića, koja se održala danas u 10 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, stigle su brojne poznate osobe, što govori o tome koliko je ''trener svih trenera'' značio Hrvatskoj, ali i cijeloj regiji. Među prvima su stigli članovi obitelji. Fotografi su zabilježili dirljiv trenutak između Ćirine supruge Zdenke i sestre Jozefine. Obitelj je primala sućut, a Jozefina i Zdenka držale su se za ruke.

Ćirin sin Miroslav održao je i emotivan govor u kojem se prisjetio oca. Rekao je da je ponosan na svog oca i da mu je privilegij bio biti njegov sin.

– Mi smo ovdje da slavimo njegov život. Njegov život bio je prekrasan. Ostvario je svoje snove, ostvario je naše snove. Tata, meni je privilegij biti tvoj sin, uz tvoju karijeru biti uz tebe, upoznati sve ove divne ljude i doživjeti dogodovštine i sve lijepo što si nam uspio dočarati i donijeti – naglasio je sin Miroslav Blažević.

– Mogu samo biti sretan jer imam veliku obitelj ispred sebe, mi smo svi njegovi sinovi. Moj otac bio je čovjek koji je osjećao veliku ljubav prema svima i dijelio je tu ljubav bez ikakvih kompromisa. Nije imao predrasuda prema nikome, boji kože, rasi, sve je volio. Obožavao je ljude. Držao je do svojih ideala, do svojih principa. Nije se nikad dao odvesti na drugi put. Tuđman i Hrvatska su mu dali potpuno povjerenje i bili su tu kad je on trebao njih, a bogami im je i on uzvratio na svoj način. Bosna mu je dala taj životni instinkt, Švicarska preciznost, Francuska virtuoznost, ali nadasve je volio Hrvatsku. Hrvatska mu je bila sve. Bio je istinski građanin ovog svijeta i nije se nikad razdvajao i nije radio razlike između malih i velikih ljudi. Volio je sve nas – rekao je.

– Sve nam je dao. Zadnje dane mi je govorio da ga pustim da ode. To je bila njegova želja. Otišao je svjestan do zadnjeg daha. Otišao je u miru i spokojan – dodao je.

– Mislim da sad on negdje gore slaže svoju najdražu ekipu Vatrenih. I taj njegov pozitivni duh će živjeti uvijek i uvijek ćemo ga nositi jer tko je bio s Ćirom Blaževićem, njegovo je srce bilo ispunjeno. Vjerujem da je on sada tu negdje, htio bi da slavimo njegov život jer treba živjeti taj život kao što ga je živio moj otac, kao što ga je živio Ćiro. Tata, ponosan sam na tebe. Živjet ćeš vječno i svi te volimo – zaključio je Ćirin sin svoj govor.

Inače, Ćiro je sa Zdenkom u braku bio od 1961. godine. Upoznali su se u Rijeci kada je njemu bilo 27 godina, a Zdenka je bila maturantica. U jednom intervjuu Ćiro je priznao da ga je kod nje privukla samozatajnost, a svidjela se i njegovoj mami. Ćiro je tvrdio kako je tajna dugovječnosti njegova braka tolerancija i razumijevanje. Osim sina Miroslava, Zdenka i Ćiro imali su još dvije kćeri, Barbaru i Katarinu.

Dodajmo da su se na komemoraciji okupila i brojna poznata lica, među njima Aljoša Asanović, Enis Bešlagić, Anica i Robert Kovač, Emir Hadžihafizbegović, Ivica Todorić, Ante Đapić i Jadranka Kosor.

Trener svih trenera bit će pokopan na zagrebačkom Mirogoju u Aleji velikana, a sprovod je zakazan za 14 sati.

