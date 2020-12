Komentar Gorana Ivaniševića na fotku supruge i sina raznježio je sve

Radijska voditeljica Nives Ivanišević ponosi se sa svojom obitelji pa često na društvenim mrežama dijeli fotografije sa suprugom Goranom Ivaniševićem ili pak sinom Oliverom, kojem ne pokazuje lice pa često stavi emotikon srca preko njega.

Sada je objavila zajedničku fotografiju s Oliverom na kojemu je on ljubi u obraz.

Foto: Instagram

"Naaaaajslađa mala pusa u svemiru", napisala je voditeljica i dodala stihove pjesme ''If I Ain't Got You'' glazbenice Alicije Keys.

"Neki ljudi žele sve, ali ja ne želim baš ništa ako to nisi ti, dušo, ako te nemam, dušo", napisala je.

Preslatka fotografija oduševila je njezine pratitelje i pratiteljice, a na istu nije ostao ravnodušan ni Goran Ivanišević pa je komentirao supruzi: "Bebe moje male", napisao je Ivanišević.