Klanova je sve više, a neprijatelj im je samo jedan! Mario opet izglasan za prvog duelista, Manja otkrila: 'Srce me boli'

Kišno jutro uspavalo je kandidate na 'Farmi', a to otežava Harisu raspoređivanje posla. "Moramo raditi i završiti. Tražit ću dobrovoljce, a ako ih ne bude, odabrat ću one kojima se najmanje radi", otkrio je svoj plan vođa obitelji. Uskoro se za dobrovoljca javio Dejan. "Imam kabanicu, ići ću ja da ne idu cure", objasnio je.

U skrivenoj kućici za uljeze, Darko se bori sam sa sobom da odradi svoj zadatak. "Mislio sam da se na 'Farmi' neću baviti treningom, ali pšenica je opasan trening. Sve više me ruke bole", otkrio je Darko. Ni u štali nema mjesta uživanju pa Ivan čisti od ranog jutra. Bori se i Anđa, kako bi spravila doručak za kandidate u obiteljskoj kući. "Ona pokazuje svoje kvalitete pomalo, sve više pokazuje svoju drugu stranu, koju nije imala priliku pokazati u kući", otkrila je o svojoj cimerici Manuela.

Počinje show Farma, prvi dan donijet će brojne obrate: 'Ovdje ima licemjernih i pokvarenih'

U kući su se tijekom dana kovali planovi za odabir duelista. "Stavila bih Marija jer ih većina želi staviti. Isto tako, jako me razočaralo to što je zbog Harisa pobijedio, a onda je rekao da mu nije toliko pomogao. To je nezahvalnost", ocijenila je Iman. "Ovdje nemam prijatelja, to su onda moje ovčice, nježne i neiskvarene", objasnio je uskoro Mario, dok je, uz ovce, učio iz praktikuma.

Uz rad, Haris, Dejan i Ivan M razgovaraju o nominacijama. "Žene rade opasan klan, samo se muškarci nominiraju, moramo nešto pokrenuti prije nego što je kasno", ocijenio je Dejan. Strategijama su se bavile i Nikolina, Doroteja i Jelena. "Za Manuela i Ivana nema šanse da ću glasati, ne bih ni za Marija, ali...", ispričala je Doroteja. "Boje se Marija jer je prepametan i boje se da će ih pobijediti u duelu znanja", dodala je Nikolina. "Ili ću se pokoriti kao ovčica ili ću napraviti po svome pa biti ogorčena", ocijenila je Manja svoju situaciju nećkanja da nominira Marija. "Mislim da ću u duelu opet biti ja, imam taj osjećaj. Naviknuli su pisati moje ime na papiru i to im neće teško pasti", jasan je bio Mario.

Za to vrijeme, Darko u samoći radi na svom novom projektu - odlučio je napraviti ležaljku za uživanje ispred kućice. Manja i Iman dotad rade kućicu za perad, a Iman je za to vrijeme nosila čizme na petu. "Ma ja znam gdje sam došla, ne trebaju mi lijepe haljine i čizme. Krava me neće gledati kako sam lijepa ili ne. Bitno je da radim", komentirala je svoj farmerski outfit Manja.

Konačno je na 'Farmu' stigla i Nikolina, kako bi kandidati dobili ime prvog ovotjednog duelista. "Osjećam se kao ovca jer ne želim biti ugrožena. Grozno je, ne volim ovo, nikad u realnosti ništa slično ne bih napravila. Srce me boli", unaprijed je Manja objasnila svoju odluku. U kući su, naime, kandidati izglasali Marija. "S ostalim u štali sam bolja, imam bolji odnos", objasnila je Nikolina svoj glas za Marija. Iako u štali nitko nije glasao za Marija, glasovi iz kuće su presudili pa je prvi duelist ponovno Mario. "Kao što jedna izreka kaže, ako nekome smeta tvoje svijetlo, to ne znači da trebaš prestati sijati. Malo mi je žalosno, krivo i nefer jer nitko od njih ne želi doći do mene i reći zašto će glasati za mene", komentirao je Mario svoju nominaciju.

Dok u kući vlada napetost, Darko je uspješno izradio svoju ležaljku pa je proslavio kavicom. Manuela je od Rebecce pokušala saznati zašto je ponovno izglasan Mario, no Rebecca se držala svog novopečenog zavjeta šutnje i nije previše otkrivala.

Nakon glasanja, kandidati su se prihvatili posla, i dalje komentirajući postojanje određenih klanova. Pri kraju dana, Dejan i Haris sukobili su se zbog Ivana M. Naime, Haris je predložio da se glasa za Ivana M kao drugog duelista. "Prijetio mi je da će onda on za mene glasati, da sam ja idući", objasnio je. "Haris ide od čovjeka do čovjeka i govori da glasuju za Ivana. Rekao sam mu da ne laže", dodao je Dejan. "Želio sam da se ne riskira, da se izabere Ivan M, ako se žele riješiti Marija, onda ide logično najjači na Marija", objasnio je, pak, Haris. 'Farma' na RTL-u od 20.15 sati!