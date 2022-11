Kći Johnnyja Deppa prekinula šutnju i progovorila o suđenju: 'Postoji razlog zašto nisam htjela komentirati'

Kći Johnnyja Deppa, Lily-Rose Depp (23) proslavila se kao manekenka i model, a tijekom kontroverznog suđenja odlučila je šutjeti o svemu. Iako su se mnogi pitali zašto nije tada stala javno na očevu stranu, sada je odlučila sve objasniti sama u iskrenom intervjuu za Elle.

"Kad se radi o nečemu što je tako privatno i tako osobno da odjednom postane ne baš tako osobno... Osjećam da imam pravo na svoj tajni vrt misli", rekla je manekenka, ali i glumica. Depp bi se inače trebala pojaviti u nadolazećoj HBO-ovoj seriji ‘The Idol‘.

Izjavila je da je njezina želja da ljudi sude o njoj prema njezinim vlastitim zaslugama, a ne prema muškarcima u njezinu životu.

"Također smatram da nisam ovdje da bih odgovarala za bilo koga i osjećam da su me tijekom većeg dijela moje karijere ljudi doista željeli definirati prema muškarcima u mom životu, bilo da se radilo o članovima moje obitelji ili dečkima s kojima sam bila, što god. Stvarno sam spremna da me prosuđuju zbog stvari za koje sam sama zaslužna", rekla je.

Johhny je s Amber počeo izlaziti odmah nakon rastave od majke Lily-Rose, a s njom je bio oko godinu i pol dana. 2016. godine su prekinuli vezu te je glumica podnijela zahtjev za razvod,a zatražila je i da se njemu uvede privremena zabrana prilaska, navodeći da ju je on verbalno i psihički zlostavljao tijekom cijele veze i to dok je bio pod utjecajem droga ili alkohola.

U najnovijem intervjuu Lily-Rose se pak dotakla svog djetinjstva i otkrila kako su je odgajali otac i majka superzvijezde.

"Znam da moje djetinjstvo nije izgledalo kao svačije djetinjstvo i da je to vrlo posebna stvar s kojom se treba nositi, ali to je također jedina stvar koju znam. Moji su roditelji štitili mog brata Jacka i mene od svega toga koliko god je to bilo moguće. Odgojena sam na način koji me naučio da je privatnost nešto što je jako važno zaštititi", priznala je.

VIDEO>>Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Black Canary: Snimali sudar automobila i tramvaja na trgu bana Jelačića