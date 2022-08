Kći Harisa Džinovića zvijezda je na društvenim mrežama, a sada je potaknula priče da ljubi mladog srpskog repera

Kći legendarnog pjevača Harisa Džinovića (70) i dizajnerice Meline Džinović (41), Đina Džinović (18) postala je prava zvijezda na društvenim mrežama gdje ju prati više od 150 tisuća ljudi. Đina već nekoliko mjeseci privlači pažnju medija zbog izgleda, a dasa je u središtu pozornosti zbog svog ljubavnog života koji je dugo skrivala od očiju javnosti.

Regionalni mediji sada su se raspisali da je Đina već nekoliko mjeseci u vezi s mladim srpskim reperom Voyageom. O njihovoj vezi nije govorila, no jednom prilikom je otkrila kako su kao ''brat i sestra'' te da se vole družiti, no čini se kako je prijateljstvo preraslo u nešto više. Prolaznici su ih vidjeli zagrljene u jednom restoranu u Gardošu, a potom su viđeni u šetnji Zemunom.

-Svima koji su se te noći zatekli na Gardošu bilo je jasno da su njih dvoje u vezi, daleko je to od prijateljstva. Poslije romantične šetnje oni su, držeći se za ruke, došli u restoran. Sjedili su jedno pored drugog, često su se grlili, a u jednom trenutku pao je i poljubac. Bili su baš opušteni, jer je lokal bio skoro prazan- rekao je izvor za Novosti Magazin.

Đina redovito pratitelje razveselili svojim atraktivnim fotografijama na kojima pozira u skupocjenim odjevnim komadima. Na TikToku Đinu prati preko 100 tisuća ljudi dok je na Instagramu ta brojka više od 50 tisuća pa je tako nedavno podijelila djelić luksuzne vile u kojoj s obitelji živi u Beogradu.

Inače, Đina dugo vremena nije smjela imati profile na društvenim mrežama jer joj je to zabranila majka, no na kraju je popustila njezinim molbama.

- To je svakodnevno moljakanje da im se to dopusti, pošto su oni jedini u društvu koji to nemaju, ali ja sam im rekla svoje obrazloženje. Na Instagramu svi imaju trbušnjake, svi su na Maldivima, svi imaju Rolex i Hermes torbu i nitko nije tamo na fakultetu. Ja nisam vidjela nijednu sliku na Instagramu da je netko u biblioteci ili da netko uči. Ja se držim stava da je to u njihovim godinama veliko zlo i da im ne treba biti dostupno- otkrila je svojedobno Melina.

O društvenim mrežama svoje kćeri u intervjuu za Avaz progovorio je i njezin otac Haris te priznao kako nema ništa protiv objava koje dijeli na društvenim mrežama.

- Ona je lijepa djevojka, ne treba se fotografirati kao starlete, niti to radi. Bitno je da je sve što radi, radi u granicama pristojnosti i ja to podržavam. Nikada nije imala provokativne fotografije, brine se o sebi, obitelji i kakav dojam ostavlja na druge - rekao je glazbenik.

Podsjetimo, Haris i Melina vjenčali su se 2014. godine u Dubrovniku nakon 11 godina veze, a zajedno imaju dvoje djece: Đinu i Kana.

