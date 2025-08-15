Tuga u obitelji Jeffa Bezosa: Mjesec i pol nakon vjenčanja oprostio se od najvažnije osobe u životu

Svijet je navikao gledati Jeffa Bezosa kao nezaustavljivu silu prirode, vizionara koji je preoblikovao globalnu trgovinu i pomaknuo granice ljudskog dosega sve do svemira. Osnivač Amazona, vlasnik The Washington Posta i pionir svemirskih putovanja, čovjek čije se bogatstvo mjeri u stotinama milijardi dolara, rijetko pokazuje svoju ranjivu stranu. Međutim, jučer je taj tehnološki titan i jedan od najmoćnijih ljudi na planetu s cijelim svijetom podijelio trenutak duboke, osobne tuge. U emotivnoj objavi na Instagramu, Bezos je otkrio da je preminula njegova majka, Jacklyn Gise Bezos, žena za koju kaže da je bila temelj njegova života i nepresušan izvor ljubavi i podrške. Njegove riječi i priča o njezinu životu dirnule su milijune, otkrivajući pozadinu nevjerojatnog uspjeha i podsjećajući da je iza svakog velikog čovjeka često stajala još veća majka.

U objavi koja je brzo prikupila stotine tisuća reakcija, Jeff Bezos je podijelio niz fotografija i tekstova koji slave život njegove majke, odajući počast njezinoj snazi, otpornosti i bezuvjetnoj ljubavi. Njegov vlastiti opis bio je posebno dirljiv i osoban, nudeći rijedak uvid u privatni svijet čovjeka koji je inače poznat po svojoj poslovnoj oštroumnosti i futurističkim vizijama.

"Njezina odrasla dob započela je malo ranije kada je postala moja mama u nježnoj dobi od 17 godina. To nije moglo biti lako, ali uspjela je sve uskladiti. S divljom žestinom bacila se na posao voljenja mene, nekoliko godina kasnije dovela je mog nevjerojatnog tatu u tim, a zatim dodala moju sestru i brata na svoj popis ljudi koje treba voljeti, čuvati i hraniti. Do kraja života, taj popis ljudi koje treba voljeti nikada nije prestao rasti. Uvijek je davala toliko više nego što je ikada tražila", napisao je Bezos.

Ovim je riječima otvorio srce svojim pratiteljima, otkrivajući temelje na kojima je izgrađen njegov život. Priča o Jacklyn, ili Jackie kako su je zvali, priča je o hrabrosti. Postati majka kao tinejdžerica u šezdesetim godinama prošlog stoljeća bio je ogroman izazov, no ona ne samo da ga je prihvatila, već ga je pretvorila u svoju životnu misiju. Njezina posvećenost sinu bila je potpuna, a njezina sposobnost da stvori stabilan i pun ljubavi dom, unatoč svim preprekama, svjedoči o njezinoj izvanrednoj snazi karaktera.

Bezos je zatim podijelio tužnu vijest o njezinoj smrti, otkrivajući dugu i tešku bitku koju je vodila. "Nakon duge borbe s demencijom s Lewyjevim tjelešcima, preminula je danas, okružena mnogima od nas koji smo je voljeli — njezinom djecom, unucima i mojim tatom. Znam da je osjetila našu ljubav u tim posljednjim trenucima. Svi smo bili tako sretni što smo bili u njezinu životu. Čuvam je sigurno u svom srcu zauvijek", nastavio je, odajući počast njezinoj borbi i mirnom odlasku. "Volim te, mama."

Uz ovu srceparajuću poruku, Bezos je objavio i svojevrsni memorijalni zapis koji detaljnije opisuje život i nasljeđe Jacklyn Gise Bezos (29. prosinca 1946. - 14. kolovoza 2025.). Iz tih tekstova saznajemo priču o ženi koja je bila puno više od majke milijardera. Bila je neumorni borac, filantrop i inspiracija svima koji su je poznavali. Rođena kao Jacklyn Gise, postala je majka Jeffreyju dok je još bila u srednjoj školi u Albuquerqueu, Novi Meksiko. Kao mlada samohrana majka, bila je "neumoljiva" – pohađala je večernju školu i radila u banci kako bi osigurala budućnost za sebe i svog sina. Upravo je na tom poslu, radeći noćnu smjenu, upoznala Miguela "Mikea" Bezosa, mladog kubanskog imigranta. Zaljubili su se i vjenčali 1968. godine, započevši partnerstvo koje je trajalo gotovo šest desetljeća. Mike je posvojio Jeffa i postao mu otac u svakom smislu te riječi, a obitelj se kasnije proširila s još dvoje djece, Christinom i Markom.

U memorijalnom zapisu opisano je kako je "provodila bezbrojne sate nadgledajući treninge navijačica s Christinom i vukla bubnjeve u karavanu za Marka". Njezin dom bio je utočište ne samo za njezinu djecu, već i za njihove prijatelje, mjesto gdje su se svi osjećali "sigurno, saslušano i zbrinuto".

No, njezina strast nije bila ograničena samo na obitelj. Jackie je duboko vjerovala u moć obrazovanja. U dobi od 45 godina, kada su njezina djeca već odrasla, vratila se na fakultet i 1991. diplomirala psihologiju s visokim počastima. Taj čin bio je dokaz njezine odlučnosti i podsjetnik da nikada nije kasno slijediti svoje snove. To iskustvo oblikovalo je jedno od njezinih najvažnijih životnih djela: osnivanje Bezos Family Foundation 2000. godine. Kroz zakladu, posvetila je svoje vrijeme i energiju programima ranog učenja, vjerujući da se ulaganjem u djecu gradi bolja budućnost. "Zajedno možemo promijeniti putanju cijele generacije", rekla je jednom prilikom. "Mi ne gradimo samo mozgove — mi gradimo budućnost."

Njezina filantropija protezala se i na medicinska istraživanja, posebno na imunoterapiju, revolucionarni pristup liječenju raka koji koristi vlastiti imunološki sustav tijela za borbu protiv bolesti. Njezina podrška centru za rak Fred Hutch u Seattleu dovela je do značajnih napredaka na tom polju.

Ova tragična vijest dolazi u vrijeme velikih promjena i aktivnosti u životu Jeffa Bezosa. Nakon što se 2021. povukao s mjesta izvršnog direktora Amazona kako bi se posvetio drugim projektima, njegov fokus se prebacio na filantropiju kroz Bezos Earth Fund, vrijedan 10 milijardi dolara, daljnji razvoj svoje svemirske tvrtke Blue Origin i, kako je nedavno izjavio, posvećivanje 95% svog vremena inicijativama umjetne inteligencije unutar Amazona. Njegov projekt Kuiper, konstelacija satelita za pružanje globalnog interneta, izravan je konkurent Starlinku Elona Muska, a nedavna lansiranja satelita pokazuju ozbiljnost njegovih namjera.

Na osobnom planu, Bezos je također doživio značajne promjene. Nedavno se vjenčao s Lauren Sánchez, a 2023. godine donio je ključnu životnu odluku – preselio se iz Seattlea, grada u kojem je osnovao Amazon, u Miami na Floridi. Tada je kao razlog naveo želju da bude bliže svojim roditeljima i operacijama Blue Origina. Reakcije na Bezosovu objavu bile su trenutačne i pune suosjećanja. U komentarima ispod posta, pratitelji iz cijelog svijeta izrazili su mu sućut. "Žao mi je zbog vašeg gubitka", "Moja sućut Jeff", "Neka Bog blagoslovi njezinu prekrasnu dušu" i "Tako mi je žao zbog vašeg gubitka", samo su neke od tisuća poruka podrške koje su preplavile njegov profil. Ljudi su prepoznali iskrenu bol sina koji se oprašta od svoje majke, a njezina životna priča o hrabrosti i otpornosti rezonirala je s mnogima.