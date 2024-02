Kaže stara narodna da i 'ćorava kokoš zrno ubode', ali to ne vrijedi za RTL-ove eksperte showa 'Brak na prvu'

Brak na prvu // RTL - tri kaktusa

Kaže stara narodna da i "ćorava kokoš zrno ubode" pa možda ne bi bilo loše predložiti RTL-u da se malo potrudi i da do iduće sezone "Braka na prvu" nađe negdje neku kokoš. Pa neka njoj, kao što su svojedobno giboni, foke i kornjače predviđali rezultate nogometnih utakmica, da priliku da upari mladence u ovom realityju. Gore od ovog sada s ekspertima ne može biti i čini se da je statistički ipak vjerojatnije da koka nešto ubode. Nije se show proslavio ni prethodnih sezona po nešto sjajnom spajanju parova, bilo je više onih koji su sami uzeli stvar u svoje ruke i sreću potražili s nekim drugim kandidatom, odnosno kandidatkinjom na setu, nego onih koji su završili s dodijeljenim im supružnicima. No u ovoj novoj sezoni, koja je počela prošlog tjedna, situacija je alarmantna. Modus operandi je ukratko takav da kandidati opišu što očekuju od idealnog partnera ili partnerice i onda ih eksperti spoje s čistom suprotnošću, uz objašnjenje da je to dobro za razbijanje stereotipa i njihov osobni rast. Jer točno tako veze u stvarnosti funkcioniraju: "Sretneš nekoga tko ti se sviđa i s kime se vidiš u budućnosti, ali ne, ne, ne… To je previše mainstream, 'ajmo radije probati s ovom osobom koja mi se uopće ne sviđa i s kojom nemam ništa zajedničko, ali možda iz cijele priče izađem ne samo s rastavom nego i s razbijenim stereotipom, što je definitivno (ne)isplativa računica…" (Bazinga!, rekao bi Sheldon Cooper sada). Jedini svijet u kojem to ima smisla i u kojem je ovakva neukusna šala smiješna jest reality svijet u kojem je cilj dići tenzije sparivanjem potpuno nekompatibilnih parova, a rezultat je višemjesečno mučenje i tih jadnih ljudi i gledatelja. Kao da ne bi bilo i bez umjetno stvorenog cirkusa zanimljivo vidjeti mogu li uistinu kompatibilni ljudi izaći iz ovakvog eksperimenta kao parovi.

Real Madrid - Bijela legenda // HRT 2 - tri ruže

Možda su nam reality showovi katastrofa, ali lijepo je znati da se barem još uvijek na televiziji mogu pogledati dobri dokumentarci. Tako se trenutno na Drugom programu HRT-a prikazuje dokumentarni serijal o Real Madridu i apsolutno je fantastičan. Nakon odgledane dvije od ukupno šest epizoda možemo zaključiti da je nogometna veličina poput Real Madrida prikazana na dostojan način. Produkcija je sjajna, priča je zanimljiva i nabijena emocijama te će zaintrigirati čak i one koji možda ne prate nogomet ili nisu fanovi kraljevskog kluba. Jedan je to od onih dokumentaraca od kojih se naježiš, a domaćim će gledateljima svakako biti zanimljiv dio u kojem izjave daje Luka Modrić. Također, treba napomenuti da je dokumentarac relativno nov, iz 2022. godine tako da sve pohvale onima koji su ga odlučili prikazivati!

Karnevale, dobro moje: Rozi u tašku // HRT 3 - tri ruže

Veliki plus i za domaći sadržaj dokumentarnog tipa koji se može pogledati na malim ekranima! Mjesec je karnevala, maškara, fašnika, poklada ili kako već želite… Na Trećem se programu HRT-a mogu tako uhvatiti emisije o tradicionalnim slavljima diljem Hrvatske, od maškara u Končanici do karnevala na Pagu. Upravo je ovog vikenda prikazana priča o ljetnom i zimskom Paškom karnevalu koji ima višedesetljetnu tradiciju i jedan je od najpoznatijih na našoj obali. Redatelj Davor Borić napravio je odličan posao te je jedan tradicionalni hrvatski običaj prikazao na način da će na njega biti ponosi svi koji ga njeguju, a bit će zanimljiv i onima koji ga tek upoznaju.

Kamo za vikend // HRT 1 - dvije ruže

Na Prvom se programu HRT-a prikazuje još jedan zanimljivi format putem kojeg se mogu upoznati ljepote Hrvatske, i to pod nazivom "Kamo za vikend". Dušan Bućan i Sara Hdagha u ovoj dokumentarnoj seriji upoznaju gledatelje sa zemljom bajke, hrvatskom Toskanom i mjesečevim otokom… Sve su to mjesta u Hrvatskoj, samo ih treba otkriti, a ovaj dvojac daje dobru motivaciju za to. Svaka od emisija je snimana veoma zanimljivo, zabavno te informativno i riječ je o sadržaju koji definitivno zaslužuje pohvalu.

