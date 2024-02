Priča koja slama srca! Bahra iz 'Ljubavi na selu' nema krov nad glavom: 'Stalno me prate neprilike'

Bahra Zahirović (59) jedno je od omiljenih lica showa ''Ljubav je na selu'' u koji se vraćala nekoliko puta, pa čak i kao pomoćnica voditeljice. Bahra je svojim izjavama zabavljala mnoge, a sada je otkrila da se, iako je vedrog duha, u životu bori s problemima.

Bahra se požalila da već neko vrijeme nema osiguran krov nad glavom. Naime, nakon što se razdvojila od bivšeg partnera, selila se iz jednog podstanarskog stana u drugi te je već umorna od selidbi.

– Od malih nogu pratila me situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije donijele su mi nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan – ispričala je za Story te dodala da joj je račun trenutačno blokiran.

– Stalno su me pratile nekakve neprilike. Seljakanje od vrata do vrata. Ovdje gdje se nalazim, to je privremeni smještaj. Ne želim kukati i tražiti socijalu. Ja sam radno sposobna. Samo bih zamolila institucije ili ljude koji bi mi mogli pomoći da to i naprave ako žele – dodala je te zahvalila svojim stanodavcima svjesna da u stanu gdje je sada neće moći biti zauvijek. Osim toga, Bahra brine i o prijateljici koja ima zdravstvenih poteškoća. Dodala je i da je svjesna da ima ljudi kojima je teže nego njoj te da ne želi zvučati sebično. Bahra je majka sina i kćeri. Kći rijetko viđa jer živi u inozemstvu, a sin i sam ima financijskih problema te mu ne želi biti na teret.

Podsjetimo, Bahra je četiri puta sudjelovala u showu ''Ljubav je na selu''. Posljednji put gledali smo je u 14. sezoni kod farmera Stjepana Runtasa, a bila je i kod Domina Santra, Valtera Krastića i Marijana Ceravca. Osim toga, Bahra je i u nekoliko prilika tražila posao preko društvenih mreža. Jednom se prilikom ovako oglasila na društvenim mrežama:

"Pozdrav moji prijatelji i prijateljice, imam jedno pitanje vezano za posao u butiku. Voljela bih prihvatiti taj posao, naravno, samo kod ozbiljnijih poslodavaca, a mogu i ured poslovni održavati, ordinacije, salone... Eto, dragi moji, molim vas za ponude i sve ostalo u inbox, hvala vam vaša Bahra", napisala je tada.

