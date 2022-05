Kate Moss svjedočila na sudu: 'Istrčala sam iz sobe i pala. Vrištala sam, boljelo me i nisam znala što se dogodilo'

Supermodel Kate Moss (48), partnerica Johnnyja Deppa u devedesetima, stigla je na sud kako bi svjedočila u sudskom procesu koji je protiv bivše supruge Amber Heard pokrenuo Depp.

Slavna Britanka svjedočila je putem videokonferencije iz Kalifornije, a tijekom svog izlafanja negirala je da ju je Johnny Depp gurnuo niz stepenice tijekom odmora na Jamajci i time osporila još jednu izjavu koju je Heard iznijela pred sudom prije nekoliko dana.

- Bili smo u sobi, Johnny je otišao iz sobe prije mene. Počelo je olujno nevrijeme i kad sam istrčala iz sobe, pala sam niz stepenice i povrijedila leđa. Vrištala sam, boljelo me i nisam znala što se dogodilo - ispričala je Kate i dodala kako je Depp odmah dotrčao do nje i pružio joj pomoć. - Odnio me do sobe i pobrinuo se da budem dobro - dodala je slavna ljepotica.

Foto: profimedia

Na izričito pitanje Deppovog odvjetnika: "Je li vas Johnny Depp gurnuo niz stepenice?" Kate Moss je odgovorila: "Ne." Odvjetnik je potom pitao je li ju ikad u vezi Depp gurnuo niz ikakve stepenice na što je odgovorila: "Ne. Nikad me nije gurnuo, udario ni bacio niz ikakve stepenice."

Podsjetimo, Kate Moss, koja je u vezi sa zvijezdom "Pirata s Kariba" bila između 1994. i 1997. godine, kao svjedokinju su pozvali Deppovi odvjetnici.

Za vrijeme iskaza 5. svibnja, Amber Heard je opisala žestoku svađu s bivšim suprugom u ožujku 2015., pokrenuvši glasine po kojima je Depp gurnuo niz stepenice bivšu manekenku. Dok je prepričavala navodni sukob između Johnnyja Deppa i svoje sestre Whitney Henriquez Heard je rekla da je Depp rukom zamahnuo na njenu sestru i da se u tom trenu sjetila "Kate Moss". - Odmah sam pomislila na Kate Moss- rekla je tada.

Glumčevi odvjetnici nadaju se da će Moss odbaciti glasine i diskreditirati svjedočenje 36-godišnje glumice. Johnny Depp tuži Amber Heard za klevetu, tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime.

