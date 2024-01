Biste li je prepoznali? Voditeljica glumici rekla da se uopće nije promijenila za ulogu: Jesi li luda? Začepi!

Na streaming platformu 'Netflix' stigla je nova serija 'Griselda'. U dramskoj seriji o Griseldi Blanco, voditeljici kolumbijeskog kartela glavnu ulogu igra glumica Sofia Vergara. Kako bi bila što uvjerljivija kao 'Crna udovica' Vergara je satima sjedila na stolcu za šminku, no, voditeljica i pjevačica Kelly Clarkson potpuno ju je škorala kada joj je rekla da uopće nije uočila veliku razliku u izgledu glumice nakon što su je 'uredili' studijskom šminkom.

"Ovo je nevjerojatno", kazala je Clarkson o Vergarinom makeoveru, te dodala da joj se činilo da su joj samo malo promijenili izgled nosa. "Što? Jesi li luda?", upitala ju je Sofia, koja nije mogla vjerovati da ju je Clarkson to pitala.

"Što god da su učinili, izgleda neznatno. Ne izgleda kao - znaš što govorim?", pokušala je voditeljica objasniti što je zapravo mislila.“Ne, Kelly. Trajalo je satima!”, rekla je Vergara koja joj je na kraju razigrano rekla da 'Začepi'.

Podsjetimo, Holivudska glumica i latino diva Sofia Vergara nedavno je potvrdila da je želja njezina bivšeg supruga Joea Manganiella bila da ima djecu te je upravo to dovelo do njihova razvoda. - Moj se brak raspao jer mi je muž bio mlađi; on je želio imati djecu, a ja nisam htjela biti stara mama - kazala je nedavno 51-godišnja glumica za El Pais i dodala: - Osjećam da to ne bi bilo fer prema beba – iskreno je priznala slavna glumica publici najpoznatija po ulozi u kultnoj seriji „Moderna obitelj“.

Osim toga, Vergara je naglasila da poštuje ljude koji se odluče u starijoj dobi imati djecu, ali da to jednostavno nije za nju. - Dobila sam sina s 19 godina, koji sada ima 32 godine, i spremna sam biti baka, a ne majka – kazala je Sofia koja ima sina Manola Gonzaleza s Joeom Gonzalezom.

- Uskoro ću ući u menopauzu, to je prirodan tijek stvari. Kada moj sin postane tata, neka mi donese bebu na neko vrijeme, a onda ću mu je vratiti i nastaviti sa svojim životom. To je ono što moram učiniti – priznala je atraktivna brineta koja izgleda bolje no ikad, a za nju su godine definitivno samo broj.

Glumicu su u listopadu 2023. povezivali s ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom, no nije poznato ima li on djece. Page Six je u srpnju prošle godine otkrio da su Sofia i 47-godišnji Manganiello nakon sedam godina braka odlučili krenuti svatko svojim putem.

- Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo kroz ovu novu fazu naših života – kazao je tada bivši par za Page Six u izjavi.

Izvor blizak glumcu je pak rekao da je on oduvijek priželjkivao biti tata te da su mu se ti osjećaji samo s vremenom pojačavali kako su godine prolazile. Ranije je ovog mjeseca slavna Sofia za CBS Morning priznala da je bila ugodno iznenađena točnošću medijskog izvještavanja o razlazu para, zbog čega joj je bila lakše zaliječiti slomljeno srce.

