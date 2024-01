Vanna objavila staru fotku sa Sergejem iz 'Voicea': Ovim fotkama sam vam htjela ukazati na ono bitno

Prošle je subote, uoči samog finala "The Voice" show napustio Sergej Božić koji je već na audiciji i gledatelje i žiri očarao svojom izvedbom. Mentorica u showu mu je bila Vanna, a njih dvoje imali su jedan susret i 2015. godine u showu "Zvjezdice" u kojem je Sergej bio natjecatelj, a Vanna je sjedila u žiriju showa zajedno s Alkom Vuicom, Lukom Nižetićem i Enesom Bešlagićem. Tada je Sergej na audiciji pjevao pjesmu "Ti si mi u krvi", a okrenula mu se baš Vanna. Pjevačica je sada na Instagramu objavila fotografiju iz tog vremena i sve je oduševila ovom objavom.

- Da, da, baš smo se potrudili oko ovog! Ponajprije da bismo se zabavili, jer, vjerujte mi, to ne želite propustiti s obzirom da je sa Sergejem sve zabavnije i na neku foru uspijeva i na one najobičnije stvari staviti svoj zlatni prah i učiniti da se ljudi oko njega osjećaju bolje nego obično. Ali osim zabave, sa ovim fotkama sam vam htjela ukazati na ono bitno, a to je: kao što vidite - postoji prošlost (iako se ja ne sjećam konkretno tog trenutka, da ne biste pomislili da postoji neka “tajna veza”) i postoji sadašnjost. I ono što je najbitnije - postoji budućnost, ali je ne možemo pofotkati. No, ja je za Sergeja mogu zamisliti, možete li vi? - napisala je Vanna na Instagramu gdje je objavila fotografiju sa Sergejem snimljenu na "Zvjezdicama" i nedavno na "The Voiceu".

Znam da možete i znam da želite biti dio te budućnosti davajući svoju podršku. U toj budućnosti više neće biti predbacivanja u stilu “Vanna, zašto mu nisi dala da pjeva to i to…” nego će nam trebati otvorena srca za glas i osobnost koji traži svoj put. Be there!

I morat ću za kraj ponoviti što sam rekla prošle subote u polufinalu jer se bojim da su me opet pojele suze… Sergej je pri biranju svog mentora rekao da cijeni i poštuje sve mentore, ali da njegovo srce pripada Vanni…a za reći tako nešto pred svima, treba biti malo jači frajer nego što su ti neki spremni priznati. @sergejbozic SLAAAAAAAAAAAAAAAY - poručila je.

Sergej Božić je 19-godišnji Riječanin koji je prije devet godina kao 11-godišnji dječak nastupio u RTL-ovom showu "Zvjezdice"oduševio žiri pjevajući pjesmu Zdravka Čolića, a u drugoj fazi pjevao je i Tonyjevu "Kad žena zavoli", no nije uspio proći u polufinale.

Završio je srednju glazbenu školu za solo pjevanje i posebno mu je dramatičan period života bilo mutiranje. Cijeli svoj život obožava i izvodi isključivo ženske glasove poput nazalnog tona Rihanne, „frlja“ koje ima Mariah Carey ili harmonija koje svojim glasom izvodi Beyonce. Svoju budućnost Sergej vidi i u operi i u popu i u mjuziklima jer smatra da je odlika svakog dobrog glazbenika svestranost.

