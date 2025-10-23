Kaos u Dubrovniku! Na snimanje popularne serije došlo do sukoba: 'Redatelj napao članicu tima'

Dubrovnik je ponovno centar televizijskog svijeta! Vijest je to koja već kola danima, a razlog za ovu usredotočenost na Dubrovnik upravo je snimanje pete i posljednje sezone popularne Netflixove serije Outer Banks. Nakon fotografija sa seta, sada dolaze nove, ne baš tako pozitivne vijesti. Naime, kako navode strani mediji na snimanju serije došlo je do fizičkog incidenta. Sukreator i redatelj serije, Jonas Pate, navodno je fizički nasrnuo na osobnu asistenticu, zbog čega su morale intervenirati i glavne zvijezde serije, javlja TMZ. Prema tvrdnjama više izvora za američki portal, Pate je uhvatio asistenticu rukama i tresao je dok joj je vikao u lice. Uz to, ističu i da su tenzije na setu već neko vrijeme bile izrazito visoke.

Izvori ovog medija tvrde i da su glumci bili ti koji su u eskalaciji sukoba odigrali ključnu ulogu. Chase Stokes je prvi priskočio i razdvojio redatelja i asistenticu, a odmah mu se pridružila i kolegica Madelyn Cline koja je također došla smiriti situaciju.

Ljudi iz produkcije također navode kako ovakvo ponašanje redatelja nije izoliran slučaj. Jedan je izvor za TMZ izjavio: "Krajnje je vrijeme da se to objavi". Zasad nema službene izjave ni od strane redatelja, kao ni od streaming servisa.

Za one koji nisu gledali, Outer Banks je tinejdžerska serija koja prati skupinu prijatelja poznatih kao Pogues. Radnja se odvija u društveno podijeljenom otočnom okruženju, gdje se bogati Kooks i siromašniji Poguesi sukobljavaju oko statusa, moći i ljubavi. U središtu priče je John B (Chase Stokes), tinejdžer koji sa svojim prijateljima kreće u potragu za skrivenim blagom povezanim s nestankom njegova oca.