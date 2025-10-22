Kaos u kuhinji! Ivan: 'Ako pobijedimo, postat ću predsjednik'

U tjednu posvećenom bogatstvu slavonske kuhinje natjecatelji su se suočili s izazovom koji je od njih tražio tehničku preciznost, timsku disciplinu i hrabrost u kombiniranju tradicionalnih okusa na suvremen način. Chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj povjerili su trojici kandidata uloge vođa. Ivan Capan vodio je plavi tim, Josip Barišić crveni tim, a Egon Jurić zeleni. Pred njima je bio zadatak koji je spojio tradiciju i tehniku: pripremiti tri slijeda slavonskog jelovnika: doručak, ručak i večeru, a svaki sljed morao je sadržavati po tri tanjura. „Moram pokazati znanje ovoga što su tražili chefovi jer dolazim iz Slavonije“, rekao je Josip.

Chef Vukadin im je odmah jasno dao do znanja što očekuje te objasnio da doručak oblikuju kao amuse-bouche, odnosno pozdrav iz kuhinje u samo jednom zalogaju. „Ako pobijedimo, postat ću predsjednik“, našalio se Ivan kojeg zbog političkih ambicija kolege u MasterChefu kroz šalu zovu Predsjednik.

Zadatak nije bio samo kulinarski, nego i organizacijski izazovan. Budući da zeleni tim nije imao jednak broj članova kao i ostali, Ivan je morao izostaviti Vjekoslava iz zadatka, a Josip Zorana. Dodatnu težinu dao je Goranov zahtjev da natjecatelji koriste namirnice pete četvrtine – iznutrice, mozak, jezik i uha. „Jezike prepuštam Ottu jer je on dobar s takvim namirnicama“, istaknuo je Egon.

Na radnim stolovima vladao je pravi kaos, osobito u crvenom timu. „Jedan kaos totalni, ludilo. Falilo mi je ruku i nogu danas“, priznala je Selma, dok je Josip teško raspoređivao zadatke i često odgovarao isto ime kad su ga chefovi pitali tko radi pojedini dio posla: „Selma“.

Unatoč stresu i vremenskom pritisku, svi su uspjeli završiti jela. „Dali smo i više od sto posto od sebe. Nadam se da će se i žiriju svidjeti, jer sve izgleda jako lijepo“, kazala je Barbara s olakšanjem. Sada žiri treba kušati njihova jela, a potom će odlučiti tko je najbolje odradio zadatak, a tko najlošije te će time taj tim morati u nominacije. Hoće li to biti zeleni, plavi ili crveni, ne propustite doznati u novoj uzbudljivoj epizodi MasterChefa.