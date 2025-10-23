'Ako muškarac nosi japanke, bježite!': Glumica otkrila što joj nikako nije privlačno kod jačeg spola

Slavna američka glumica Dakota Johnson, koja ima 36 godina, u nedavnom je intervjuu otkrila da postoji jedan specifičan tip obuće koji njezin partner jednostavno ne bi smio nositi – japanke. U razgovoru za Vogue 21. listopada, Johnson je otvoreno podijelila svoje mišljenje o toj vrsti obuće, ističući da je to njezina najveći "red flag" u vezi i kod muškaraca općenito. "Muškarci koji nose japanke – bježite!", izjavila je glumica, jasno dajući do znanja što misli o tom modnom odabiru.

Osim toga, Dakota je otkrila i da nije ljubiteljica kolonjske vode niti bilo kakvih snažnih mirisa, rekavši: "Ne, ne sviđa mi se to." Objavila je kako ima vrlo specifičan njuh kada je riječ o muškarcima, ženama i svim drugim osobama, što znači da mirisi igraju važnu ulogu u tome kako doživljava ljude.

Glumica se ne boji iznositi svoje stavove o vezama i onome što traži u partnerima. Nakon što je u srpnju završila svoju osmogodišnju vezu s glazbenikom Chrisom Martinom, poznatim po tome što je frontmen benda Coldplay, glumica je podijelila i svoje mišljenje o stvarima koje nikako ne želi u partneru.

"Samo da nije seronja", izjavila je u intervjuu za Today 9. srpnja, aludirajući na to što joj je apsolutno neprihvatljivo u vezi. Ovaj iskreni odgovor uslijedio je nakon što su mediji izvijestili o njezinom prekidu s Martinom, koji ima dvoje djece iz braka s glumicom Gwyneth Paltrow – 21-godišnju Apple i 19-godišnjeg Mosesa. Iako su se tijekom prošle godine pojavile glasine o prekidu njihove veze, PR predstavnik para demantirao je te tvrdnje u kolovozu 2024. godine, potvrdivši kako su još uvijek zajedno i sretni.

Dakota je, prije nego što je veza s Martinom došla do kraja, rijetko dijelila detalje svog ljubavnog života, no u svibnju je u intervjuu za Elle otkrila da nikada nije koristila aplikacije za upoznavanje. "Nikad nisam izlazila ni s kim. Imala sam dečke, ali nisam se ikada upuštala u svijet spojeva preko aplikacija", priznala je. Dodala je kako taj svijet nije za nju te da vjeruje kako je ljubav najljepša, ali i najstrašnija stvar koju možete iskusiti. "Voljeti nekoga je najstrašnija i najljepša stvar koju možete učiniti", zaključila je glumica, pokazujući svoju iskrenost i duboku promišljenost o tome što ljubav za nju znači.