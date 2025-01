ANKETA Poslušajte sve pjesme s ovogodišnje Dore u Opatiji! Glasujte za vašeg favorita

Danas na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2) u emisiji “Svijet diskografije” premijerno se predstavljaju pjesme natjecateljice ovogodišnje Dore. Osim samih pjesama, u emisiji urednika Zlatka Turkalja Turkija, predstavljaju se pjevači i glazbeni timovi svih 24 pjesama.

Podsjetimo, u polufinalima će nastupiti: Ananda s pjesmom Lies Lay Cold, EoT s pjesmom Bye, Bye, Bye, Filomena nastupa s pjesmom Strong, Irma predstavlja Enigmu, IVXN pjesmu Monopol, Jelena Radan pjevat će SALUT!, nastupit će laurakojapjeva s pjesmom NPC, LELEK s pjesmom The Soul of my Soul, Luka Nižetić pjevat će Južinu, Magazin dolazi s pjesmom AaAaA, Marin Jurić Čivro izvest će pjesmu Gorjelo je.

Tu je i Marko Bošnjak koji će predstaviti Poison Cake, Marko Škugor pjeva Šta da Boga molim ja, Marko Tolja pjevat će Through the dark, Martha May pjeva Running to the Light, Matt Shaft predstavlja Welcome to the circus, Natally pjeva Dom si srcu mom, NIPPLEPEOPLE nastupa s pjesmom ZNAK, Ogenj s pjesmom Daj, daj, Petar Brkljačić pjevat će KRAJ, Supersonic Trio izvodi Animal, a dolazi i Teenah s pjesmom Aurora. U odnosu na prvu najavu u polufinale su ušle dvije pjesme: Swingersi s pjesmom FUL KUL (Full cool) zamijenili su LSQ feat. Lara, a Fenksta je s pjesmom Extra upao umjesto diskvalificirane Natalie Balmix.

1. Ananda - Lies Lay Cold

2. EoT - Bye, Bye, Bye

3. Filomena - Strong

4. Irma - Enigma

5. IVXN - Monopol

6. Jelena Radan - SALUT!

7. SWINGERS - FUL KUL (Full cool)

8. laurakojapjeva - NPC

9. LELEK - The Soul of my Soul

10. Luka Nižetić - Južina

11. Magazin - AaAaA

12.Marin Jurić Čivro - Gorjelo je

13. Marko Bošnjak - Poison Cake

14. Marko Škugor - Šta da Boga molim ja

15. Marko Tolja - Through the dark

16. Marta May - Running to the Light

17. Matt Saft - Welcome to the circus

18. Fenksta - Extra

19. Natalli - Dom si srcu mom

20. NIPPLEPEOPLE - ZNAK

21. Ogenj - Daj, daj

22. Petar Brkljačić - KRAJ

23. Supersonic Trio - Animal

24. Teenah - Aurora

