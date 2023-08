Kakva guza! Nikolina Pišek (47) pozirala u minijaturnom badiću, komentari ne staju

Voditeljica Nikolina Pišek (47) na Instagramu je objavila nekoliko fotografija s plaže. Kako je otkrila, trenutačno se odmara negdje u Dalmaciji, no nije odavala više detalja. Nikolina je objavila fotografije na kojima je u badiću, a mnogi su primijetili kako odlično izgleda. Pišek je pozirala u dvodijelnom kupaćem kostimu i pokazala savršeno oblikovanu guzu.

Brzo je skupila gomilu lajkova, a u komentarima joj se javila i Nives Celzijus.

- Voljeli bismo još više da ti fotograf nije odrezao pola glave - našalila se Nives.

Nakon što se vratila s odmora u Grčkoj voditeljica se zaputila se u susjednu Bosnu i Hercegovinu gdje je s kćerima posjetila Kanjon Vrbasa, po mnogima jedno od najljepših područja u BiH koje se nalazi između Jajca i Banja Luke. Nikolina je na svom Instagramu objavila nekoliko obiteljskih fotografija na kojima se vide njezine kćeri Hana koju je dobila s novinarom Markom Cigojem, ali i malena Una Sofija koju Nikolina ima s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem.

"S broda na brod.Ovaj je na Vrbasu.Koliko ljepote u nekoliko slika", napisala je Nikolina uz fotografije koje je objavila ne sluteći da će se ispod objave povesti žustra rasprava.

Naime, jedna je pratiteljica ispod fotografija odlučila prokomentirati izgled Nikolinine mlađe kćeri što se voditeljici nije nimalo svidjelo pa ju je odmah javno prozvala.

"Ova djevojčica je još kao beba uvijek imala neku skroz čudnu facu... a izgled je na Nikolinu i njenu majku (prije operacija)", komentirala je pratiteljica i naišla na oštre kritike drugih, ali i Nikoline.

"Draga Jelena (Ironija i sarkazam, prevodim jer izgledate kao osoba kojoj prijevod treba) Meni je želja vidjeti vaš mozak, budući da imate potrebu komentirati jednu savršeno normalnu i lijepu (a meni najljepšu na svijetu) djevojčicu od 8 godina. Na profilu njezine majke. Koju vas nitko nije tjerao pratiti. Ne sjećam se da sam vam zavrtala ruke iza leđa i čupala vam nokte tjerajući vas da me pratite. Ali vi to činite. Pritom mrzeći samu sebe zato što to činite. Koja vam je dijagnoza?", odgovorila joj je voditeljica.

VEZANI ČLANCI:

Nikolina je prepirku odlučila nastaviti na Instagram storyju, gdje je pozvala svoje pratitelje da dotičnu prijave i blokiraju na društvenoj mreži zbog "emocionalnog zdravlja djece". "I nemojte me molim vas, niti iz najbolje namjere ušutkavati i govoriti mi da se ne treba osvrtati. Ne. Takvi psihopati su trulež našeg društva koja na našem ignoriranju raste. Da zbog ove spodobe moja ili nečija djevojčica pomisli da nije dovoljno dobra? Da je nedostatna? Da se ozlijedi?... nastavite niz‘", napisala je Nikolina za kraj i dodala hashtag ‘lov na jelene‘.

VIDEO Bono Vox na Sarajevo film festivalu: Naše uloge u filmu su male u usporedbi s herojima ovog grada