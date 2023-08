Karmela Vukov Colić podijelila recept za slastan kolač koji je savršen za kraj nedjeljnog ručka

Televizijska voditeljica Karmela Vukov Colić već je godinama poznata i kao strastvena gurmanica, ali i vrsna kuharica, a svoje recepte s pratiteljima rado dijeli i na svom blogu i Facebook stranici 'Ciao Karmela'. Ovog puta otkrila je recept za slastan čokoladni kolač s borovnicama i pistacijom.

"Danas, nedjeljni brzi čokoladni kolač s borovnicama i pistacijom" napisala je Karmela, a recept koji je podijelila prenosimo u cijelosti:

Biskvit:

2 šalice brašna (ja koristim glatko)

3/4 šalice maslaca sobne temperature (oko 200 g)

1 čokolada za kuhanje (100 g)

3 jaja

Prstohvat soli

1 žlica vanilije

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice sode bikarbone

1 šalica šećera

1 kiselo vrhnje (200 ml)

1/2 šalice vrele vode

1/4 šalice nasjeckane pistacije

Premaz:

1 krem sir (200 g)

1 vrhom puna žlica maslaca sobne temperature

3-4 žl šećera u prahu - po ukusu

1 žličica vanilije

1 šalica borovnica (svježih ili smrznutih)

1 žl šećera

1/3 šalice nasjeckane pistacije

Maslac i šećer tucite mikserom, dodajte otopljenu čokoladu, jaja, vrhnje i vaniliju. Posebno pomiješajte brašno, prašak, sodu i sol pa malo pomalo dodajte smjesi. Na koncu ulijte vruću vodu da dobijete svilenkastu teksturu. Umiješajte pistacije. Pecite na 180 stupnjeva C 30-ak minuta. Pečen biskvit ohladite.

U maloj posudi zagrijte borovnice i 1 žl šećera. Miješajući kuhajte 5 min pa ostavite da se ohladi. Odvojite 2-3 žlice, a ostatak usitnite u pire.

Miksajte maslac sa šećerom u prahu. Dodajte vaniliju i krem sir (sobne temperature). Kad se izjednači, umiješajte pire od borovnica.

Kremu namažite na biskvit. Po vrhu rasporedite preostale borovnice i malo prošarajte štapićem površinu. Pospite pistacijom.

Dobar tek!

Televizijska voditeljica prošlog je proljeća postala direktorica Turističke zajednice grada Dugo Selo, a kako se odlučila prijaviti na natječaj ispričala je za Story.

- Vidjela sam natječaj pa sam se prijavila i prošla. Baš tipično za mene, počela sam raditi na prvi april. Meni je to jako interesantno jer se i ja sama bavim turizmom već 30 godina, a opet je nešto novo, što je i meni jedan izazov - da vidim koliko mogu, koliko znam i mogu li nešto napraviti od jedne destinacije koja nije bila turistički jako aktivna, kao što je to Dugo Selo. Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto, i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti - rekla je Karmela.

VIDEO Bono Vox na Sarajevo film festivalu: Naše uloge u filmu su male u usporedbi s herojima ovog grada