Jure iz 'Života na vagi': Najgore mi je bilo što sam bio ogroman, a žena me gledala isto kao prvog dana

Jure Dundović (28) u show "Život na vagi" prijavio se kako bi unio promjene u svoj život te je u show ušao sa 140 kilograma i prijavio se u show jer ga zabrinjava njegovo zdravlje te želi imati još jedno dijete sa suprugom, no imaju problema sa začećem. Tijekom cijelog svog puta u showu u kojem je iz tjedna u tjedan gubio na kilaži, uvijek je isticao kako ju je supruga Janis najveća podrška i jednom je Juru i iznenadila dolaskom u showu. Sada je Jure imao priliku vidjeti video kada je prvi put stao na vagu u showu.

- Gledam sebe i vidno sam sada mršaviji. Sjetim se svoje izjave otada da je bilo ponižavajuće stati pred ženu na vagu. I onda si me ti Marijana nešto pitala, bio je prikaz moje žene i ona nije skidala osmijeh s lica. To mi je nekako bilo najgore u cijeloj priči jer sam bio ogroman, a ona me gleda isto kao prvi dan. Onda mi nije bilo jasno zašto ja nisam na sebe ponosan i zašto ja sebe ne mogu vidjeti tako - rekao je Jure prenosi RTL. Dodao je kako je kroz show naučio zavoljeti sebe i svjestan je da ne može biti savršen.

Jurini problemi s viškom kilograma počeli su nakon njegova najsretnijeg dana u životu - vjenčanja. - Nakon što sam se oženio postao sam ljeniji, a i pekarnica je samo minutu udaljena. Volio bih biti mršav, viši i da imam manji nos - priznao je iskreno na početku showa. - Iskreno, nekoliko sam se puta pokušao riješiti tog straha, ali nisam bio ni mentalno spreman za takve stvari - rekao je u jednoj od emisija, a da se riješi ovog straha pomagala mu je i trenerica Mirna koja mu je tijekom treninga ugasila svjetla, a Jure je otkrio kako se tada osjećao. - Osjetio sam da mi rastu otkucaji srca, počeo sam ih mjeriti. Nije mi bilo svejedno. Ovaj trenutak se osjećam izloženo. Malo čak traumatično, ali dobro je - zaključio je.

VIDEO Jurica Pađen: 'Štulić je kao Greta Garbo, a ponašao se i kao neurotična starleta'