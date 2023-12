Nova stranica u životu hrvatskog glumca: Obiteljska tragedija obilježila mu je život

Hrvatski glumac Luka Peroš (47) upustio se u nove poslovne vode. Naime, španjolski nogometni prvak Barcelona angažirao ga je u novoj modnoj kampanji. Klub, prema pisanju medija, pokušava povećati prihode prodajom odjeće, a cijenjeni glumac je dobio priliku da se okuša u ulozi modela za liniju naziva The Club.

- Luka Peroš, ambasador ove kolekcije i poznati navijač Barce, glumac je rođen u Hrvatskoj, koji već nekoliko godina živi u Barceloni - kazali su iz kluba te dodali kako suradnja s hrvatskim glumcem odražava autentičnost i emocionalnu povezanost koju kolekcija nastoji uspostaviti s navijačima. U kampanji je pozirao u košulji i sakou, a odjeću promoviraju i nogometaši španjolskog kluba Jules Koundé, Marcos Alonso i Inaki Pena. Ako se prisjetimo, Peroš je stekao i svjetsku slavu ulogom u Netflixovoj uspješnici i hit seriji 'La Casa de Papel', u kojoj utjelovljuje Marseillesa, inače člana skupine pljačkaša.

Glumac već godinama živi i radi u Barceloni, a tamo je odselio upravo zbog ljubavi. U braku je s Brazilkom Paulom Feferbaum s kojom ima sina, a ima i kćer Avu, koju je dobio s našom pokojnom avangardnom umjetnicom Ivanom Popović. Ondje ga često posjećuje i Ivanina kćer iz prvog braka Luna Bizovičar.

Ivana Popović je nažalost krajem 2016. u 49. godini izgubila bitku s karcinomom dojke. Ivana je ostala upamćena kao sveobuhvatna i svestrana umjetnica koja se bavila kiparstvom, slikarstvom, dizajnom, kostimografijom i kazališnim performansima. Njezina predivna kći, inače 25-godišnja Luna o svojem privatnom životu nikada ranije nije govorila, sve do kraja travnja prošle godine kada je za časopis Story ekskluzivno otkrila detalje iz svog privatnog života. Lunu je Ivana dobila u braku sa slovenskim scenografom Markom Bizovičarom. Mlada djevojka se već suočila s brojnim životnim izazovima, a jedan je od najvećih gubitak oba roditelja, što ju je natjeralo da odraste brže od svojih vršnjaka i stasa u mladu damu kakva je danas.

21.3.2019., Zagreb - Otvorenje izlozbe Ivane Popovic "Ljubav i otpor" u Muzeju suvremene umjetnosti kojom se po prvi put predstavljaju njezina postignuca na podrucju kazalista, kostimografije, performansa, kiparstva, mode, slikarstva, crteza, i produkt dizajna. Autorica i kustosica izlozbe je Natasa Ivancevic.Luna Bizovicar"n Photo: Filip Kos/PIXSELL Foto: FIlip Kos/PIXSELL

- Luka mi je velik oslonac, čuva me i brine se za mene otkad me upoznao, a tada sam imala pet godina. Vodio me na moja prva putovanja… Stalno se čujemo, kad sam u nekim nedoumicama najprije zovem njega i baku - kazala je atraktivna Luna koja kada ima neke životne nedoumice, najprije nazove Luku i baku Leposavu koji su uvijek uz nju. Dodala je i koja su joj umjetnička djela njezine pokojne majke najdraža. - Moj je favorit definitivno kolekcija slika ‘Bad bad boys’. Obožavam ih! Kolekcija je nastala nakon jednog njezina traumatičnog iskustva pa je odlučila osmisliti cijelu kolekciju zločestih muškaraca. Planiram jednog dana kupiti dovoljno velik stan u kojem ću imati dovoljno prostran zid da ih sve stavim ondje - iskreno je ispričala 25-godišnjakinja.

- Sretna sam zbog Luke, naravno, zato što je kvalitetan glumac. Kod njega i svoje sestre Ave odem svake godine na dva tjedna ili mjesec dana, ovisno o tome koliko ispita imam - rekla je te dodala koliko je povezana sa sestrom Avom. - Ona uvijek ljeti dođe u Hrvatsku i pokušavamo se organizirati tako da ja odem kod njih u Barcelonu. Razgovaramo o svemu i obje smo jako tvrdoglave - iskreno je priznala Zagrepčanka.

