Jovanu Joksimović u emisiji gost uzrujao komentarom: 'Nikada mi se to nije dogodilo'

Voditeljica srpske K1 televizije Jovana Joksimović (41) jako se uzrujala na komentar njezinog prošlog gosta, politologa Nevena Cvetićanina.

Naime, Cvetićanin je u tijekom razgovora u emisiji dobacio komentar: "Jovana, lijepa ste žena, al’ ovo ni za vas nije teško". To je voditeljicu vidno uzrujalo i uznemirilo pa je brzo uzvratila: "Što ste to sad rekli? Lijepa ste žena, ali nije ni za mene teško da shvatim?".

Gost je pokušao nastaviti s razgovorom i ignorirati njezin komentar, no Jovana je ponovno odgovorila: "Preko ovoga ne mogu prijeći. Znate li koliko je bilo ružno ovo što ste rekli? Razumijete li to? Nikada mi se to nije dogodilo."

Inače, voditeljica Jovana Joksimović, inače supruga poznatog pjevača Željka Joksimovića, u više je navrata imala prepirke u svojoj emisiji. Prije nekoliko mjeseci uzrujala se tijekom emisije kada je ugostila lider Pokreta Oslobođenje Mlađana Đorđevića. Gost i voditeljica posvađali su se pred kamerama, a voditeljica je gosta potom izbacila iz emisije. Đorđević je, naime, rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdajnik.

A i naša književnica Vedrana Rudan par puta je bila njezin gost, a u posljednjem gostovanju u lipnju Rudan je komentirala njezin izgled.

"Evo, da sam ja plaćena kao vi, možda bih ljepše izgledala od vas", rekla je Vedrana Jovani, na što joj je iznenađena voditeljica odgovorila: "Nisam se nešto potrudila?".

"Pa nisam baš sigurna. Niste vi nešto lijepi, zato što niste uložili u sebe. Pogledajte mene, a pogledajte sebe. Zašto ste vi tako lijepi, a ja nisam? Ja mislim da bih ja bila puno ljepša da imam vaše pare", dodala je Vedrana, na što ju je voditeljica upitala zašto je "zapela za njezine pare".

"Čim ja vas vidim s troje djece, s najnovijim džipom. I kad ja vidim nekoga tko vozi dva automobila za 500 hiljada eura i kupio je od Karića viletinu, mogu samo kazati vau. A gdje je tu pravda?" odgovorila joj je književnica.

