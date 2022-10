Glumica Tara Thaller odlučila se na veliki zaokret u karijeri i predstavila je čime će se još baviti

Svoje izvanredne vokalne sposobnosti mlada glumica Tara Thaller pokazala je u showu "Zvijezde pjevaju" u kojem je 2019. godine pobijedila u paru s mentorom Dinom Jelusićem. Ova talentirana zvijezda HBO-ove serije "Uspjeh" sada otvara novo poglavlje karijere i odvažnim singlom "Oteta" započinje glazbenu karijeru.

"Odmalena volim i glumu i pjevanje, ali sam mislila da moram donijeti odluku između te dvije ljubavi. Čak i kada odabereš glumu, pitaju te "kazalište ili film?" U meni je malo pomalo sazrijevala ideja da se bacim u glazbenu karijeru, a najviše mi je pri odluci pomogao moj suprug Faris i tako sam odlučila probati.", o početku glazbene karijere ispričala je Tara, te nastavila: "U početku nisam ni mislila da ću pisati svoje pjesme iako sam s pisanjem pjesama eksperimentirala još od tinejdžerskih dana, ali sam dobila na hrabrosti da se upustim u to, oslobodim straha i vjerujem sebi. Meni bliski ljudi znali su me pitati 'onda se bacaš za ozbiljno u te vode?' u smislu da namjeravam zanemariti glumu, ali trenutno sam u poziciji da 'furam' oboje i vidim gdje će me to odvesti."

Inspiraciju za "Otetu" Tara je pronašla slušajući pjesmu "Toxic" Britney Spears koja ju je navela na razmišljanje o odnosima u kojima je ljubav postala ovisnost, ali iz njih ne želimo izaći. Tari, koja je autorica teksta i koautorica glazbe, od iznimne važnosti bilo je okružiti se odličnim timom s kojim će se kreativno savršeno nadopunjavati. Ključna figura postao je njezin producent Filip Majdak (Kaleido Music) koji uz Taru potpisuje glazbu te aranžman pjesme:

"Pjesma je zaživjela u punom svjetlu tek kada se cijeloj priči pridružio Filip Majdak, producent, aranžer i ne znam 'što sve ne' ove pjesme. Dao je jednu potpuno novu dimenziju pjesmi i nakon prvog slušanja odmah sam mu napisala 'Nisam to znala dosad, ali to želim!'. Bila je to ljubav na prvo slušanje, kao što je i bila suradnja s Filipom koja je u meni probudila kreativu koja je čučala pritajeno i strpljivo čekala." Pjesmu vizualno upotpunjuje neodoljiv video spot koji potpisuje talentirani redatelj i fotograf Benjamin Strike, a producirala ga je Nina Mia Čikeš:

"Malo po malo skupila sam tim ljudi i mogu reći da mi se ostvarila jedna od želja - priželjkivala sam raditi s ljudima koji su jednako zagrijani za ovo kao što sam i ja. Neizmjerno sam zahvalna svojoj dragoj prijateljici Nini Miji Čikeš, koja je preuzela ulogu producentice. Nina je toliko sposobna, talentirana, kreativna, zabavna i na kraju dana dobra i topla osoba i bez nje ni trećina ovoga ne bi bila moguća. Udružili smo snage s Benjaminom, redateljem spota i spojili vizije. S Benjaminom smo odmah kliknuli i na prvu nam se svidjelo ono što je ponudio kao viziju spota."

Benjamin Strike za inspiraciju se oslonio na kultni SF film Ridleyja Scotta "Blade Runner", a specijalnim efektima koji ostavljaju bez daha spot je nadopunio Dario Radusin:

"Naša nit vodilja pri kreaciji ovog videa bio je lucidni san u kojem se Tara nalazi, prepun scena koje se izmjenjuju i pričaju svoju posebnu priču iako same po sebi nisu konkretno povezane. Tara je "oteta", zarobljena u lijepom snu iz kojeg ne može i ne želi izaći. Scenama smo htjeli postići pomalo Blade Runner feel, a tome je svojom VFX čarolijom pridonio čarobnjak Dario Radusin, kojem ne mogu dovoljno zahvaliti za sve što je napravio pri kreaciji ove vizije.



Bilo mi je jako ugodno raditi s Tarom koja je bila izrazito profesionalna, ugodna i otvorena za suradnju. Ponekad sam ju moram poticati da slobodno da kritiku na video koji će na kraju prezentirati nju kao umjetnicu, no njenih je kritika bilo malo te su bile izrazito konstruktivne."