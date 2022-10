Hladno pivo održalo posljednji zajednički koncert, publiku bila u transu puna dva sata: 'Hvala vam za sve!'

U zagrebačkom Domu sportova sinoć je održan posljednji zajednički koncert grupe Hladno pivo. Koncert je bio rasprodan tjednima unaprijed, a svi oni sretnici koji su uspjeli doći do ulaznica mogli su uživati u najvećim hitovima popularne rock grupe koja je na našoj glazbenoj sceni provela 35 godina.

Frontmen grupe Mile Kekin nedavno je najavio da će se posvetiti solo karijeri i da s članovima benda više neće nastupati. Stoga nije ni čudo da su svi obožavatelji grupe pohrlili na zadnji koncert na kojem se popularni sastav oprostio od svojih obožavatelja i zahvalio im na vjernosti i podršci koju su im davali protekla tri i pol desetljeća.

Bend je svoje hitove pjevao puna dva sata, a kada su izveli zadnju pjesmu 'Nema više', publika je skandirala 'hoćemo još'. Iako su dečki sišli s bine odlučili su se ipak vratiti i za kraj zapjevati još jednom 'Zimmer frei', a potom su se zadnji put oprostili od publike.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL - Medicinski je dokazano da slušanje Hladnog Piva preko više od dva i pol sata može oštetiti mozak. Hvala vam za večeras i za sve godine - kazao je Kekin.

Prisjetimo, bend je odlučio uzeti dužu pauzu nakon niza koncerata, a razlog je taj što se kreativno razilaze. - Grupa uzima dužu koncertnu pauzu koja nije vremenski definirana - napisao je bend u zajedničkoj izjavi, a javio se i Kekin i poručio: Da, istina je. Nakon ove fenomenalne koncertne godine od jeseni nastavljamo različitim putevima.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Dodao je kako sljedećih godina sigurno neće nastupati s bendom, ali opciju da se opet okupe nije isključio. Bend je koncertom u Zagrebu završio turneju kojom slave 35 godina zajedničkog rada, a u svibnju se Mile u intervju za Večernji prisjetio kako je sve počelo u Gajnicama kada su osnovali bend.

- Našeg gitarista Zokija, s kojim sam i krenuo u cijelu ovu priču, susretao sam svako jutro na autobusnoj stanici Karažnik u Gajnicama. Pitao sam ga: “A što ti slušaš”, i tako smo se zapričali i rekao sam mu da živim sam u svojoj kući na brdu i onda se on jednu večer doteglio s gitarom i flašom vina i tako smo počeli. Zoki je u glazbenoj sekciji u školi svirao nešto gitare, a ja nisam, no imao sam veliku bilježnicu koju sam počeo pisati kao dnevnik, ali sam sve više i više počeo pisati neku svoju liriku. I tako smo jednog dana usvojili Zokijevu ideju i prepjevali pjesmu engleskog punk benda Toy Dolls i njihovu pjesmu “Spider in The Dressing Room”, nazvali je “Bubašvabe” i onda se pojavio mlađahni momak Robert Knjaz iz Dugava, koji je u to vrijeme eksperimentirao s kamerom i za tadašnjih sto maraka napravio spot. Sve ostalo je povijest. Taj spot snimljen je u toj mojoj kući u Gajnicama u kojoj sam, za razliku od ostalih, živio sam. U mojoj kući svi su gledali prve porniće, prve hororce, kod mene su se prvi put napušili i ljubili u mraku, to je bila jedna vrsta gajničkog kulturnog centra ili, kako je jednom prilikom rekao naš Suba iz benda: “Tvoja kućica, moja slobodica.” - ispričao nam je Mile.

