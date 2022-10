Nije istina da je Dino Jelusić napustio Whitesnake, njegov menadžer pojasnio nam je što se dogodilo: 'To je ta gotova priča'

Domaćim medijima jučer se proširila vijest da jedan od naših najuspješnijih mladih glazbenika Dino Jelusić (30) više neće nastupati s kultnim bendom Whitesnake kojem se pridružio prije nešto više od godinu dana. Mnogi su shvatili i da je Jelusić napustio bend nakon što je Whitesnake otkazao svoju oproštajnu turneju, no informacije koje kolaju medijima demantirao nam je Dario Jelusić, Dinin otac i menadžer, koji je za Večernji list razjasnio informaciju koja je krivo komunicirana u medijima i ispravio nejasnoće vezane uz Dinin angažman u Whitesnakeu.

Medijima je odjeknula vijest da je Dino napustio Whitesnake i da više nije njihov član, no vi kažete da to nije istina. Što se ustvari dogodilo i je li Dino i dalje službeno član benda?

Iz konteksta i montaže je tako zaključeno, ali istina je da je dio turneje u Europi otkazana kao i turneja u Americi. I to je ta gotova priča koju je Dino spomenuo. Coverdale želi da Whitesnake nastavi raditi studijski, ali se još nisu oglasili, niti on niti njegov management što se događa sa planiranom turnejom u 2023. i kako bi taj studijski rad trebao izgledati. Dino je i dalje član Whitesnakea, a što će biti dalje, vidjet ćemo.

Dino je istaknuo i da se posvetio novim projektima, ali i da je našao novi bend The Dead Daisies. Na što je trenutno najviše fokusiran kada je u pitanju njegova karijera?

Dino nije našao novi band (The Dead Daisies), već su ga oni pozvali da zamijeni legendarnog Glen Hughesa na mjestu vokala i frontmena za dio europske turneje kada se navedeni razbolio. I Dino je uletio. Ista stvar se ponovila još jednom kada se isti pjevač ponovo razbolio. Činjenica je da članovi benda žele da se Dino priključi kao pjevač, ali mi od tada nismo u nekom ozbiljnijem kontaktu s njihovim managementom. Hoće li se tu razviti neka ozbiljnija i dulja suradnja, to ćemo vidjeti.

Dini trenutno najviše muke zadaju pravni sporovi koji su u tijeku i zbog kojih ne nastupa sa svojim bendom, a spriječen je objavljivati i nove glazbene uratke. Što se to točno dogodilo i o kakvim je sporovima riječ?

Ne bih pričao o nekim problemima koje imamo, to se rješava i uskoro će biti riješeno. Ništa nije onako kako se čini izvana. U tom svijetu se vodi dosta teških i neugodnih borbi, a posebno kada mi iz male države nasuprot imamo nezgodne igrače iz većih sistema. I oni uspijevaju blokirati neke stvari jer smatraju da na to imaju pravo posebno kada nađu slabosti u sistemima kao što je YouTube i još poneki streaming servis. Tu nam je oko digitalnih platformi uskočio Aquarius records i jednim dijelom nas zaštitio i jako smo im zahvalni na trudu. Tako da se stvari polako rješavaju, a do tada smo dosta toga lijepog i dobrog stavili "on hold".

Je li istina da vam je Tonči Huljić nudio veliku svotu novca da preuzme karijeru Dine Jelusića dok je on još bio dječak? Možete li nam otkriti o kojem je iznosu riječ i zbog čega na tu ponudu niste pristali?

Nije nam Tonči Huljić direktno ponudio suradnju već sam bio na sastanku s njegovim bliskim suradnikom da popričamo o nekoj suradnji (nisam ni znao da se njih dvojica znaju) i koji je, kada je vidio Dinine nastupe i pobjedu na Eurosongu, rekao da nas može povezati s Tončijem i da će sigurno već sutra s njim letjeti u London i spomenuo cifru o kojoj ne želim ni pričati.

Kakva god da je bila cifra, odmah sam rekao da ne postoje novci za koje bih nekome dao da počne upravljati karijerom mojeg sina, tada jedanaestogodišnjeg dječaka jer znam da bi izgorio u toj dobi i da bi za njega to bila katastrofa. Odlučili smo se za polagani, neizvjestan put, dug put, al put u kojem ja i mi imamo svojeg sina, on ima sebe i u konačnici radi ono što voli. Uz jako težak put za koji znaju samo naši najbliži. Kao što rekoh, prema javnosti je sve sada lijepo, tako i treba biti, ali iza su se vodile i još se vode teške borbe.

