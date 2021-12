Joško Čagalj Jole otkrio: 'Znao sam da su Hana i Grašo zajedno mjesecima prije njih'

Pjevač Joško Čagalj Jole (49) progovorio je o svojoj djeci te naglasio kako nisu razmaženi i da je iznimno zahvalan što je tako, a osvrnuo se i na vezu Hane Huljić (30) i Petra Graše (45) za koju kaže da je bila prirodni slijed.

- Pa moji sigurno nisu razmaženi, čak sam i ponosan kako pred blagdane znaju reći - tata, ne treba nam ništa, samo da znate. Smatram da ljudi moraju znati što znači zaraditi kunu, plaću, kad to osjetiš dok si mlad, onda ideš tako kroz život, znat ćeš cijeniti velike i male stvari- otkrio je Jole za InMagazin, a potom se osvrnuo i na vezu dugogodišnjih prijatelja, Hane Huljić i Petra Graše.

- Pa mi se znamo 100 godina, ja bih to nazvao nekim prirodnim slijedom, oni su kompaktni, vole se, čak i u glazbi su slični, imaju isti stil humora, cinizma, odlično se nadopunjuju i vidim da su sretni. Bio sam pozvan od Tončija, Vjekoslave, Hane i Petra, hajde kao dođi. Onda sam došao, sjeo za stol i kažu oni zvali smo te pošto si član obitelji, moramo ti nešto saopćiti. Petar i Hana su skupa. Onda je Petar to potvrdio, a ja sam samo dodao da sam ja to znao i par mjeseci prije njih pa smo se šalili- rekao je pjevač.

Jole se jako veseli nadolazećim blagdanima, a Božić će kao i svake godine provesti u krugu obitelji i prijatelja.

-Odemo ja i moje kolege sa ženama, ja, Huljić, Grašo, Rozga, Neno Belan, Tomo Mrduljaš, svi koji se nađu u Splitu, odemo ujutro na kavu, onda nešto kratko, onda malo fritule, lignje, i onda se ide doma odmoriti. Pa polnoćka, pa ručak, cijela obitelj bude na okupu- dodao je Jole.

