TV voditelj godinu dana nakon zaraze koronom: 'Patim od teških post-COVID simptoma koji mi ugrožavaju zdravlje'

Televizijski voditelj Frano Ridjan (37), kojeg posljednjih mjeseci gledamo uz Igora Mešina u Supertalentu, prije godinu dana otkrio je da je bio zaražen koronavirusom. Imao je blage simptome zaraze desetak dana, a usput je uspio skinuti i neželjeno nakupljene kilograme, no onome što je uslijedilo nakon preboljenja nije se nadao. Posljedice virusa Frano i dalje osjeća na svom tijelu zbog čega je javno odlučio progovoriti o post-COVID simptomima kojima se ne nazire kraj.

– Tri mjeseca nakon zaraze tijekom jedne prosinačke noći mi je pukla vena na lijevoj podlaktici i počelo trnjenje ruku. Zabrinuo sam se da je došlo do mikro tromboza i napravio niz pretraga, no tek na magnetskoj rezonanci glave i vrata liječnici su ustanovili da mi je oštećena vratna kralježnica i iako zvuči nevjerojatno, čini se da je to posljedica korone jer nikada ranije nisam imao sličnih problema. Uslijedilo je i trnjenje nogu, a zatim i nesanica - kazao je Frano za Gloriju.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL 13.01.2017., Zagreb - Televizijski voditelj Frano Ridjan u svom kvartu. Photo: Petar Glebov/PIXSELL No, tu nije bio kraj njegovim problemima. Uslijedili su neurološki problemi koji mu otežavaju posao. Često je dekoncentriran, sve su učestaliji i tipfeleri u tekstualnoj komunikaciji, a ono što mu možda i najgore pada kada je riječ o voditeljskom poslu je to što često zaboravlja stvari zbog čega najave nekad mora ponavljati i nekoliko puta. Zbog svega su mu liječnici savjetovali da učini dodatne pretrage koje uskoro planira obaviti.

- Razlike u simptomima zaraženih su nevjerojatne, ali još više me zabrinjava sve više slučajeva postcovid simptoma kod mojih poznanika. Zato se divim kolegi Trpimiru Vickoviću Vicku koji se hrabro i pozitivno nosi s posljedicama koronavirusa koji ga je umalo stajao glave. To bi trebala biti poruka onima koji odbijaju cjepivo. Iako antivakserima ne želim davati bilo kakvu pažnju, korisno je znati da koronavirus često ne prolazi kao blaža gripa. Možda jednom u budućnosti uistinu postane kao gripa, ali sada nije za šalu i relativiziranje - kazao je Frano Ridjan kojeg bi uskoro trebali gledati na novoj multimedijskoj platformi koja uskoro kreće s emitiranjem, na Una TV-u.

