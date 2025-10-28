Josipa nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Tužno mi je to... razočarana sam'

Naši Portali
Foto: RTL
1/7
28.10.2025.
Jedna od najemotivnijih večeri devete sezone 'Života na vagi' bila je ona u kojoj je Josipa napustila natjecanje. Ova kandidatkinja, koja je svojim vedrim duhom, otvorenošću i upornošću osvojila srca gledatelja i trenera, dirljivo se oprostila od doma u kojem je u samo nekoliko tjedana ostvarila značajnu transformaciju.

"Tužno mi je... s jedne strane sam razočarana, a s druge sretna jer idem svojima. Miješaju mi se osjećaji", priznala je Josipa nakon što je stigla do samog kraja natjecanja. U show je ušla s jasnom namjerom, no njezin put nije bio jednostavan. Već na samom početku doživjela je ozljedu, ali to je nije spriječilo da uloži maksimalan trud i izdrži do samog kraja. "Najponosnija sam na svoj trud i upornost. Takva sam i u životu. Nisam imala lagan put jer sam se ozlijedila odmah na početku, ali mogu sebi i svom tijelu zahvaliti što je izdržalo sve ovo", rekla je za RTL.hr. Josipa je od početka sudjelovanja u showu izgubila impresivnih 36 kilograma.

"Na ovoj kilaži na kojoj sam sada bila sam prije jedno 15 godina. Sve mi je lakše, osjećam se bolje. Najviše se veselim reakciji svoje djece, mog tate i prijatelja koji me željno čekaju doma", otkrila je. Iako nije uspjela doći do finala, Josipa i dalje ima ambiciozan cilj – do svog 50. rođendana želi smanjiti svoju početnu težinu za 50 posto. "Neću moći ovim tempom dva treninga dnevno, ali borba se nastavlja. Moj cilj je da 50. rođendan proslavim s 50 posto manje kilograma nego što sam imala", odlučna je. Najveću podršku unutar kuće pružala joj je Katarina.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

"S Katom sam bila najbliža, ona mi je bila najveća podrška. Bilo je teško nastaviti bez nje, ali rekla sam si 'idemo dalje' i gurala samu sebe", prisjeća se. Josipa je otkrila da je njezin favorit Dominik. "Dečko ima sve posloženo, vjerujem da će i nakon showa trenirati 2-3 puta dnevno. Ipak, ne treba previše planirati, uvijek se nešto izjalovi", iskreno kaže. No, najviše će joj, priznaje, nedostajati treninzi s trenericom Mirnom. "Najviše će mi nedostajati treninzi s Mirnom. Osjetila sam da joj je stalo. Najviše će mi biti žao što je neću svaki dan vidjeti. Vjerujem da joj je teško palo što izlazim, ali doći će finale brzo. Borit ću se za titulu pobjednika nefinalista i opravdati povjerenje." "Inače volim kad me netko podcijeni. Tada sam najbolja. Sigurno sam postala snažnija osoba, brza i poletna, što na početku nisam bila nikako", zaključila je Josipa.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24
