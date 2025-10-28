Naši Portali
USKORO FINALE

Drama u 'Životu na vagi': Ante je okrenulo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: Ne zaslužuje ni ruku ni pozdrav

Kada je voditeljica Antonija Blaće objavila da Josipa s četiri glasa napušta show, uslijedio je emotivan trenutak oproštaja ili njegov izostanak

Kandidati "Života na vagi" sinoć su posljednji put stali na vagu prije velikog finala showa kada ćemo saznati tko je izgubio najviše kilograma i tko je pobjednik ovogodišnje sezone. Iza natjecatelja je 13 ciklusa i sinoć su pokazali kakve su rezultate postigli, a trinaesto vaganje donijelo je preokrete. Dok je Dominik, zahvaljujući imunitetu, bio siguran, a Domagoj ostanak osigurao najboljim rezultatom, ostali kandidati našli su se u nezavidnoj situaciji. Bivši crveni tim – Dominik, Domagoj i Nena – ponovno je pokazao snažnu timsku povezanost. Svoje su glasove, pojačane Neninim duplim glasom osvojenim u izazovu, usmjerili prema Josipi, koju su vidjeli kao najveću prijetnju.

No, Josipa je odlučila otići dostojanstveno – ali bez šutnje. Svjesna da bi upravo ona mogla biti ta koja napušta show, iskoristila je priliku da iskreno kaže što misli. Na Antinu pločicu upisala je njegovo ime, a njezino objašnjenje izazvalo je pravu buru emocija. „Moram reći ono što mi je na duši“, započela je Josipa, prenosi RTL. „Imam i ja ozljedu, kao i Domagoj, ali mislim da je Ante mogao pokazati više truda kroz cijeli proces. Ne mislim samo na treninge, nego i na angažman u kuhinji i općenito oko svega. A posebno me pogodio njegov odnos prema Mirni kao trenerici.“ Njezine riječi odjeknule su dvoranom, a Ante, vidno pogođen, nije skrivao nezadovoljstvo. Kada je voditeljica Antonija Blaće objavila da Josipa s četiri glasa napušta show, uslijedio je emotivan trenutak oproštaja ili njegov izostanak. Ante se, bez riječi i bez pozdrava, okrenuo i napustio prostoriju.

„Jednostavno mislim da ne zaslužuje ni ruku ni pozdrav, zato sam se okrenuo i otišao“, objasnio je kasnije, dodajući da smatra kako je Josipa izdala svoj – plavi tim. „Okrenula je leđa svima, isto kao i Zvone. Nek se pogleda u ogledalo kad obuče plavu majicu. Zaslužuje li je? Po meni – ne“, poručio je oštro. Josipa je, međutim, ostala smirena i odlučna. Na Antine riječi odgovorila je kratko, ali jasno: „Teško je čuti istinu.“

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16
