Drama u 'Životu na vagi': Ante je okrenulo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: Ne zaslužuje ni ruku ni pozdrav

Kandidati "Života na vagi" sinoć su posljednji put stali na vagu prije velikog finala showa kada ćemo saznati tko je izgubio najviše kilograma i tko je pobjednik ovogodišnje sezone. Iza natjecatelja je 13 ciklusa i sinoć su pokazali kakve su rezultate postigli, a trinaesto vaganje donijelo je preokrete. Dok je Dominik, zahvaljujući imunitetu, bio siguran, a Domagoj ostanak osigurao najboljim rezultatom, ostali kandidati našli su se u nezavidnoj situaciji. Bivši crveni tim – Dominik, Domagoj i Nena – ponovno je pokazao snažnu timsku povezanost. Svoje su glasove, pojačane Neninim duplim glasom osvojenim u izazovu, usmjerili prema Josipi, koju su vidjeli kao najveću prijetnju.

No, Josipa je odlučila otići dostojanstveno – ali bez šutnje. Svjesna da bi upravo ona mogla biti ta koja napušta show, iskoristila je priliku da iskreno kaže što misli. Na Antinu pločicu upisala je njegovo ime, a njezino objašnjenje izazvalo je pravu buru emocija. „Moram reći ono što mi je na duši“, započela je Josipa, prenosi RTL. „Imam i ja ozljedu, kao i Domagoj, ali mislim da je Ante mogao pokazati više truda kroz cijeli proces. Ne mislim samo na treninge, nego i na angažman u kuhinji i općenito oko svega. A posebno me pogodio njegov odnos prema Mirni kao trenerici.“ Njezine riječi odjeknule su dvoranom, a Ante, vidno pogođen, nije skrivao nezadovoljstvo. Kada je voditeljica Antonija Blaće objavila da Josipa s četiri glasa napušta show, uslijedio je emotivan trenutak oproštaja ili njegov izostanak. Ante se, bez riječi i bez pozdrava, okrenuo i napustio prostoriju.

„Jednostavno mislim da ne zaslužuje ni ruku ni pozdrav, zato sam se okrenuo i otišao“, objasnio je kasnije, dodajući da smatra kako je Josipa izdala svoj – plavi tim. „Okrenula je leđa svima, isto kao i Zvone. Nek se pogleda u ogledalo kad obuče plavu majicu. Zaslužuje li je? Po meni – ne“, poručio je oštro. Josipa je, međutim, ostala smirena i odlučna. Na Antine riječi odgovorila je kratko, ali jasno: „Teško je čuti istinu.“