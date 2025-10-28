Ogromne gužve! Počela prodaja ulaznica za Thompsona, zbog gužve se ne može ući u čekaonicu. Evo kako do karata

Danas u 12 sati u prodaju su puštene ulaznice za novonajavljenu dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona koja će se održati kasnije ove godine. Sukladno očekivanjima, virtualne čekaonice sustava Entrio dupkom su pune. - Čekaonica je trenutno puna. Ostani s nama na stranici. Čim se oslobodi mjesto, dobit ćeš mjesto u redu - stoji na stranici.

Turneja će obuhvatiti četiri grada, odnosno Osijek 21. studenoga, Varaždin 7. prosinca, Zadar 12. prosinca, a veliko finale zakazano je za 27. prosinca u Areni Zagreb. Ulaznice su dostupne isključivo putem sustava Entrio i na njihovim prodajnim mjestima, a kupnja je ograničena na pet ulaznica po osobi. Svaki posjetitelj, uključujući djecu, mora imati važeću ulaznicu. Osobe sa 100 posto invaliditeta ostvaruju pravo na gratis ulaznicu, dok pratnja plaća punu cijenu.

Organizatori su uputili posebno oštro upozorenje preprodavačima. Sve ulaznice kupljene na neslužbenim kanalima poput oglasnika, Facebooka ili ViaGogoa bit će automatski poništene, a ulazak onemogućen. Preprodavači će biti prijavljeni, a upozorava se i na velik broj krivotvorenih ulaznica. Policija je već poduzela mjere protiv prodaje po višim cijenama, stoga se fanovima savjetuje isključivo sigurna kupnja. Radi sigurnosti, u dvorane je zabranjeno unositi hranu, piće, velike kišobrane i oštre predmete te općenito predmete koji bi mogli ugroziti sigurnost ostalih posjetitelja. Organizatori apeliraju na publiku da poštuje pravila i osigura svoje mjesto na vrijeme kupnjom preko ovlaštenih kanala kako bi izbjegli neugodnosti. "Ulaznice kupljene online na www.entrio.hr nije potrebno printati, dovoljno je pripremiti ulaznicu na mobilnom uređaju prilikom ulaska u dvoranu", dodali su.

Podsjetimo, ovako je Marko Perković Thompson prije nekoliko dana najavio dvoransku turneju: "Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona:

Osijek, 21. studenog 2025. – Dvorana Gradski vrt

Varaždin, 7. prosinca 2025. – Sportska dvorana

Zadar, 12. prosinca 2025. – Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb, 27. prosinca 2025. – Arena Zagreb.

Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio", piše u objavi. U komentarima su se odmah javili oduševljeni obožavatelji: "Bravo", "To", pisali su.

Ovo ljeto u srpnju i kolovozu Marko Perković Thompson imao je dva velika koncerta u Zagrebu i Sinju u sklopu svoje turneje "Hodočasnik". Na Hipodromu u Zagrebu održao je koncert za svojih 500 tisuća obožavatelja, a ubrzo nakon toga uslijedio je i koncert u Sinju. Nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelje novim spotom koji je objavio na svom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja. "Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert", pisali su obožavatelji.