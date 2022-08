džepna venera

Još jedna velika zvijezda ljetuje u Hrvatskoj: Kylie Minogue je u okolici Rovinja, uživa u luksuznoj vili

Pjevačica hitova 'Can't Get You Out Of My Head', 'The Loco-Motion' i 'Spinning Around' trenutačno boravi u okolici Rovinja u jednoj vili s pet zvjezdica.