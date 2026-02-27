Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu na fotografiji? Ne viđamo je često, a sad je pokazala brata

Pjevačica Ivana Kindl podijelila je proteklog vikenda na društvenim mrežama nekoliko zajedničkih fotografija sa svojim devet godina mlađim bratom Brankom i otkrila kakav su odnos imali tijekom odrastanja. Pjevačica je priznala da zbog velike razlike u godinama njihovo djetinjstvo nije uvijek bilo skladno, no danas je na njega iznimno ponosna. U dirljivoj objavi prisjetila se njihovih dana, napisavši: - Ovaj 'mali' slatki danas slavi rođendan, moj brat Branko. Devet godina mlađi, ko klinci smo se znali izluđivati, ali to je tako kad je velika razlika u godinama - napisala je.

S godinama je dječje zadirkivanje preraslo u duboko poštovanje i ljubav, a Ivana ne skriva koliko je ponosna na put kojim je njezin brat krenuo. Opisala ga je kao uzornog čovjeka, supruga i oca, ističući njegove najveće kvalitete. - Ponosna sam na njega jer je dobar, vrijedan, odgovoran. Osnovao je obitelj, baš je posvećen i predan otac svojim kćerima. Sretno ti bilo i sve ti teklo Brane moj - poručila mu je pjevačica i tako otkrila djelić njihove obiteljske intime, što inače rijetko čini.

Iako je ova objava privukla veliku pažnju, ovo nije prvi put da Ivana svojim obožavateljima daje mali uvid u svoj obiteljski život. Prije nekoliko mjeseci sličnu je emotivnu posvetu uputila i svojoj majci Mari, koju je također predstavila javnosti povodom njezina rođendana. Tada je svoju majku opisala na slikovit način, otkrivajući od koga je naslijedila snažan karakter i britak jezik, ali i meko srce.

- Danas Mara slavi rođendan! Mamuška moja, žena zmaj mekog srca, dobre duše, oštrog pogleda, britkog jezika, nepokolebljivog stava, obožavateljica crnog humora. Samo da mi je živa i zdrava jer godine su ostavile traga na njezinim leđima, ali ne da se ona i stoički podnosi sve. Volim te škorpionko moja - napisala je tada Ivana, pokazavši još jednom koliko su joj obiteljske veze važne i koliko cijeni ljude koji su oblikovali njezin život.