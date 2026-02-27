Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJETKA FOTOGRAFIJA

Prepoznajete li našu poznatu pjevačicu na fotografiji? Ne viđamo je često, a sad je pokazala brata

Foto: facebook
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
27.02.2026.
u 06:00

Naša poznata pjevačica Ivana Kindl, koja svoj privatni život vješto čuva od javnosti, raznježila je pratitelje rijetkom objavom posvećenom članu obitelji

Pjevačica Ivana Kindl podijelila je proteklog vikenda na društvenim mrežama nekoliko zajedničkih fotografija sa svojim devet godina mlađim bratom Brankom i otkrila kakav su odnos imali tijekom odrastanja. Pjevačica je priznala da zbog velike razlike u godinama njihovo djetinjstvo nije uvijek bilo skladno, no danas je na njega iznimno ponosna. U dirljivoj objavi prisjetila se njihovih dana, napisavši: - Ovaj 'mali' slatki danas slavi rođendan, moj brat Branko. Devet godina mlađi, ko klinci smo se znali izluđivati, ali to je tako kad je velika razlika u godinama - napisala je.

S godinama je dječje zadirkivanje preraslo u duboko poštovanje i ljubav, a Ivana ne skriva koliko je ponosna na put kojim je njezin brat krenuo. Opisala ga je kao uzornog čovjeka, supruga i oca, ističući njegove najveće kvalitete. - Ponosna sam na njega jer je dobar, vrijedan, odgovoran. Osnovao je obitelj, baš je posvećen i predan otac svojim kćerima. Sretno ti bilo i sve ti teklo Brane moj - poručila mu je pjevačica i tako otkrila djelić njihove obiteljske intime, što inače rijetko čini.

Iako je ova objava privukla veliku pažnju, ovo nije prvi put da Ivana svojim obožavateljima daje mali uvid u svoj obiteljski život. Prije nekoliko mjeseci sličnu je emotivnu posvetu uputila i svojoj majci Mari, koju je također predstavila javnosti povodom njezina rođendana. Tada je svoju majku opisala na slikovit način, otkrivajući od koga je naslijedila snažan karakter i britak jezik, ali i meko srce.

FOTO Ne viđamo je često! Naša pjevačica objavila fotografiju s mamom, za to je imala poseban razlog
1/8

- Danas Mara slavi rođendan! Mamuška moja, žena zmaj mekog srca, dobre duše, oštrog pogleda, britkog jezika, nepokolebljivog stava, obožavateljica crnog humora. Samo da mi je živa i zdrava jer godine su ostavile traga na njezinim leđima, ali ne da se ona i stoički podnosi sve. Volim te škorpionko moja - napisala je tada Ivana, pokazavši još jednom koliko su joj obiteljske veze važne i koliko cijeni ljude koji su oblikovali njezin život.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
1/18

Ključne riječi
ivana kindl obitelj brat rođendan pjevačica showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!