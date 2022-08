Glumica iz serije 'Ne daj se, Nina' partnera skriva 9 godina, tek nakon 9 mjeseci otkrila je ime njihove bebe

Glumicu Bojana Ordinačev (41) mnogi su u Hrvatskoj zapamtili kao Patriciju Vučković u seriji 'Ne daj se, Nina'.Bojana je nedavno rodila sina, a čak devet mjeseci tajila je kako se beba zove. Ipak, sada je odlučila otkriti ime malenog sina i objasnila je zašto su ona i njen partner baš to izabrali.

"Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za djevojčicu, a ja za dječaka. Ne znam zašto, ali on je bio uvjeren da ćemo dobiti kćer, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dječak. Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: 'Otkud ti to Najda?'. Nisam znala što odgovoriti jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom spominjano – Najdan. Kasnije smo se sjetili da je Najda nadimak pjevača grupe 'Smak', što nam je super zvučalo", izjavila je za srpski Hello.

Bojana je priznala i da ju pomalo smeta kada ju ljudi pitaju kako je smislila to ime. No, osim imena sina, glumica skriva i svog partnera - već devet godina, o njemu je nedavno progovorila.

"Ne mislim da se tu nešto specijalno ima za reći. Sasvim sam normalna djevojka, s normalnim dečkom i mislim da smo kao svaki drugi par. Zajedno smo gotovo osam godina i ništa tu ne bih mijenjala. Sigurno sam i na tom polju napredovala u odnosu na početak. Staloženija sam, smirenija, razumnija, tolerantnija. Uživam u tome što sam sama savladala svoj karakter a ne netko drugi. S dečkom, pored partnerskog odnosa, njegujem i prijateljski. Jedno drugom zaista smo obitelj. Imamo i slične interese, kao što je strast prema motorima. Obično idemo na utrke, a sada ih, nažalost, gledamo od kuće", kazala je.

