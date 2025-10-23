Jole iskreno priznao: Volio bi da moja djeca imaju brak kakav imamo Ana i ja

Jedan od najomiljenijih domaćih izvođača, Joško Čagalj Jole, gostovao je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana, gdje je u svom prepoznatljivom, iskrenom i vedrom stilu govorio o životu, karijeri i svakodnevnim navikama.



Osim po velikim hitovima i odličnoj zabavi, Jole je poznat i po svojoj dobroti pa u njegovom društvu, kaže, nema mjesta zlobi: "Gdje god oko mene ima dobrih ljudi, ja se super osjećam. Ne sjećam se kad sam zadnji put sjedio za stolom, a da je sa mnom sjedio čovjek sa zločestim srcem. Kad bi se to dogodilo, bio bi to prvi i zadnji put."

Njegova zarazna energija dopire do publike od prvog do posljednjeg reda.

Foto: Happy fm

"Kad sam se pojavio na estradi, svi su prvih nekoliko godina mislili da sam na nečemu, dok se nisu uvjerili da sam prirodno takav karakter. Uvijek sam skakao, zezao se, i tako se i danas ponašam. A zašto i ne bih dok me zdravlje služi", rekao je Jole koji je prije mjesec dana publiku obradovao novim singlom "Od malih nogu".

U karijeri je imao duete s Jasminom Stavrosom, Jelenom Rozgom i drugima, a kaže da bi se dobro snašao i u kombinaciji s trep izvođačima: "Ja sam energičan čovjek i volim izazove. Uvijek sam za neki dobar glazbeni spoj. Bilo bi zanimljivo čuti, recimo, duet s Gršom."

Otkrio je i da tijekom koncerata ne pije alkohol.

"Već 25 godina ne pijem alkohol dok pjevam, samo vodu. Tako se najbolje osjećam, imam najviše energije, jer alkohol te u jednom trenutku digne pa te spusti. Ni moj bend ne pije, ne znam jesam li ih tijekom svih ovih godina tri puta vidio s čašom alkohola u ruci", kaže.

Jole priznaje da nije često u kuhinji, ali voli pripremiti dobar roštilj ili peku: "Moj otac isto rijetko kuha, ali kad nešto radi, ne smije mu se nitko miješati. Takav sam i ja. Kažem im da eventualno mogu pripremiti neku salatu. Volim i počistiti kasnije. To mi sve odmara glavu."

Pjevač slobodne dane provodi uz svoju obitelj. Sa suprugom Anom ima tri kćeri i sina, a prisjetio se dana kad se rađala mlađa kći Tia.

"Ja bih to svakome savjetovao da ode na porod i preporučio da ode samo jednom, čisto da vidi i doživi. Jer zapravo tamo nemamo što raditi. Doktori i sestre rade svoj posao, a žena je u svom svijetu od bolova i cijele situacije. Ali lijepo je vidjeti taj trenutak, koji je Oliver otpjevao, novi život se rađa", iskreno će.

S Anom će sljedeće godine proslaviti 20 godina braka.

"Volio bih da moja djeca u budućnosti imaju takav sklad i međusobno razumijevanje kakvo imamo mi. Puno smo razgovarali još prije nego što smo uopće prohodali. U početku joj nije bilo jasno što ljudi rade vani iza ponoći, ona ne izlazi, ne pije, ali ima svoje interese, voli modu, kuhanje... Ja, s druge strane, i danas volim sjesti na motor i otići na dobar house party na Zrće ili Murter. Poštujemo jedno drugo i naše različitosti", ispričao je Jole za Happy FM.