nakon hipodroma

Dugoočekivane vijesti! Thompson otkrio gdje iduće nastupa: 'Sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju'

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
23.10.2025.
u 13:45

Thompson je otkrio kada će ga ponovno ljudi moći slušati uživo

Glazbenik Marko Perković Thompson oglasio se na Facebooku i razveselio svoje obožavatelje. Thompson je otkrio kada će ga ponovno ljudi moći slušati uživo.

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona.
Osijek, 21. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt
Varaždin, 7. prosinca 2025. - Sportska dvorana
Zadar, 12. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića
Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb
Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio - stoji u objavi.  U komentarima su se odmah javili oduševljeni obožavatelji: "Bravo", "To", pisali su.

Podsjetimo, ovo ljeto u srpnju i kolovozu Marko Perković Thompson imao je dva velika koncerta u Zagrebu i Sinju u sklopu svoje turneje "Hodočasnik". Na Hipodromu u Zagrebu održao je koncert za svojih 500 tisuća obožavatelja, a ubrzo nakon toga uslijedio je i koncert u Sinju. 

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelji novim spotom koji je objavio na svom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja. - Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert - pisali su obožavatelji.

Komentara 2

Avatar majkarusija
majkarusija
14:06 23.10.2025.

Thompson kreće u exorcizam levičara po HR.

Avatar Navijač
Navijač
13:54 23.10.2025.

I dalje "zabranjen" na HRT-u. Tko upravlja Hrvatskim medijima???

