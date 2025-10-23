Dugoočekivane vijesti! Thompson otkrio gdje iduće nastupa: 'Sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju'

Glazbenik Marko Perković Thompson oglasio se na Facebooku i razveselio svoje obožavatelje. Thompson je otkrio kada će ga ponovno ljudi moći slušati uživo.

- Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona.

Osijek, 21. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt

Varaždin, 7. prosinca 2025. - Sportska dvorana

Zadar, 12. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb

Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio - stoji u objavi. U komentarima su se odmah javili oduševljeni obožavatelji: "Bravo", "To", pisali su.

Podsjetimo, ovo ljeto u srpnju i kolovozu Marko Perković Thompson imao je dva velika koncerta u Zagrebu i Sinju u sklopu svoje turneje "Hodočasnik". Na Hipodromu u Zagrebu održao je koncert za svojih 500 tisuća obožavatelja, a ubrzo nakon toga uslijedio je i koncert u Sinju.

Nakon koncerta u Sinju Marko Perković Thompson razveselio je sve obožavatelji novim spotom koji je objavio na svom kanalu na YouTubeu i Facebooku. Riječ je o pjesmi "Ravnoteža", za koju je spot snimljen 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu. Obožavatelji su u komentarima na Facebooku napisali kako jedva čekaju premijeru, ali su i pokazali nestrpljenje jer žele što prije vidjeti snimku cijelog koncerta sa zagrebačkog Hipodroma na kojem je Thompson pjevao pred pola milijuna obožavatelja. - Kada će biti cijeli koncert iz Zagreba dostupan? Jedva čekam vidjeti cijeli koncert i čekamo novi koncert - pisali su obožavatelji.