Joey iz 'Prijatelja' otac je prekrasne kćeri a ima poseban razlog zašto je čuva od javnosti

Glumac Matt LeBlanc (54) svjetsku je slavu stekao ulogom Joeya u seriji "Prijatelji", a premda ima puno obožavatelja širom svijeta, o njegovom se životu malo zna. Glumac je prije 17 godina postao otac kćeri Marine Pearl, koju je dobio s bivšom suprugom Melissom McKnight.

Marina je rođena u veljači 2004. godine, samo nekoliko mjeseci prije završetka snimanja "Prijatelja", a pred prvi rođendan dijagnosticirana joj je kortikularna displazija mozga, zbog koje je kao beba patila od epileptičkih napadaja. LeBlanc zbog toga nije glumio neko vrijeme nakon njenog rođenja.

"Nisam se osjećao smiješno. Događalo mi se mnogo toga u osobnom životu", rekao je za The Telegraph. "Znao sam da ništa ne propuštam", nastavio je, dodajući da ga zabave nisu toliko ispunjavale koliko roditeljstvo. LeBlanc je opisao Marinu kao totalnu "tatinu curicu".

- Može me omotati oko malog prsta. Nemoćan sam - rekao je. Sada u kasnim tinejdžerskim godinama, Marina ostaje uglavnom izvan svjetla pozornosti. Ali to ne sprječava Matta da s vremena na vrijeme progovori o njoj. Prije tri godine otkrio je da imaju večeri između tate i kćeri gledajući epizode "Prijatelja", koje je ona u početku nazvala "The Joey Tribbiani Show", prije nego što je shvatila koje je pravo ime serije.

- Ona mi voli postavljati pitanja o tome - nastavio je glumac, otkrivši da bi ga Marina često pitala jesu li situacije u koje je Joey doveden bile stvarne.

- Reći će: 'Je li to bilo stvarno? Jesi li to stvarno jeo? Kakav je to okus? Ooh, pojeo si to s poda? To je odvratno! Tako si smiješan, tata - ispričao je Matt. Inače, glumac se od majke svoje kćeri razveo 2006. godine i od tada se malo zna i o njegovu ljubavnom životu.

