Sanela: 'Nisam očekivala da će se ovo dogoditi i da bih se mogla naći s tuđim mužem'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' svaki dan donosi nove uzbudljive ljubavne avanture i zaplete, a danas će Sanela priznati tko je taj tajanstveni muškarac koji je privukao njezinu pozornost.

Iako se odnos Sanele i Jasmina u posljednje vrijeme poboljšao, njihova je veza daleko od pravog braka. Upravo zbog nedostatka povezanosti i emocija među njima, Sanela je na zajedničkim večerama s ostalim parovima upoznala drugu osobu koja je privukla njezinu pozornost, piše u najavi iduće emisije RTL.

„Nisam očekivala da će se ovo dogoditi i da bih se mogla naći s tuđim mužem. Svako jutro me dočeka njegova poruka i svaku večer prije nego što idem spavati…“

Podsjetimo, Jasmin i Sanela bili su kod Gordane i Bernarda na večeri i druženju, no Sanela se stalno dopisivala na mobitelu da bi otkrila kako je dobila neočekivanu podršku od jedne osobe te da se nešto i dogodilo. Sutradan je Bernard s Gogom pripremao ručak za njezinu kćer Severinu. Kad je stigla, pričali su joj kako su oni poput starog bračnog para.

„Fali samo jedan segment, ali vidjet ćemo hoće li što dogoditi“, rekao je Bernard i kasnije dodao kako uskoro putuju u Poreč. Sanela i Jasmin ugostili su njezina brata Sanela i kumu Mini, a njega je malo mučio hoće li ga odmah nešto napasti zbog njegova ponašanja na svadbi, što se i dogodilo. No Sanelu to nije baš diralo jer je mislila na drugog: „Jedva čekam da napokon sjednemo bez sto ljudi oko sebe, da nije sve samo na tipkanju, nego kad pogledaš osobu u oči i vidiš da je stvarno iskrena, da misli to što kaže, to je sve.

