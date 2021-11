Anđela Šimac otkrila značenje tetovaže pa pokrenula glasine da ju je posvetila bivšem dečku

Anđela Šimac (25), sinjska manekenka koja je u vezi s bivšim nogometašem Dinama Lirimom Kastratijem (25) s kojim čeka dijete, na Instagramu je s pratiteljima podijelila značenje svoje tetovaže pa potaknula glasine da ju je posvetila bivšem dečku, također nogometašu Mariju Balotelliju.

Lirim i Anđela nakratko su prekinuli, upravo zbog videa u kojem se Anđela pojavljuje s bivšim dečkom koji je nezainteresirano igrao PlayStation dok je ona plakala, a sada je pažnju privuklo pitanje jednog pratitelja na Instagramu: "Što ti piše na tetovaži i kome je posvećena?"

Anđela je otkrila da se radi o stihovima pjesme Erosa Ramazzottija: "Certi amori regalano un' emozione per sempre" odnosno u prijevodu: "Neke ljubavi zauvijek daju emocije", a najviše pažnje su privukli inicijali MB.

Inače, Mario i Anđela bili su bili u kratkoj vezi prije dvije godine za koju je Lirim znao, no nakon što je sporni video počeo kružiti internetom nakratko su prekinuli, a manekenka je potom otkrila da više nema nikakve veze s Balotellijem te da je izbrisala sve zajedničke fotografije zbog Lirima kojeg voli, pa dodala da je Mario dobar čovjek koji ju je naučio kako postati žena.

Anđela se s Lirimom preselila u Varšavu, gdje je on ovo ljeto prešao iz Dinama u poljsku Legiju, a nedavno je otkrila kako, iako je beba na putu, uopće ne razmišlja o udaji.

– On bi to htio, ali iskreno moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promijeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutačno ne planiram. Nije mi to ni želja ni prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život – mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno – tako da je meni to zapravo brak – objasnila je Angie tada.

VIDEO Večernji.hr podcast ep. 20 Alan Hržica: “Na našim koncertima su ljudi, Bog i ja.”