HRT predstavio postavu komentatora i voditelja za praćenje Svjetskog prvenstva u Americi

Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je službeno predstavila svoj tim za praćenje ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjevernoj Americi. Svjetsko prvenstvo 2026. igrat će se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku prvi puta s 48 sudionika podijeljenih u 12 skupina. To ujedno znači da će se umjesto 64 igrati ukupno 104 utakmice, tijekom 39 natjecateljskih dana.

Kako bi sve proteklo besprijekorno, HRT je okupio tim vrhunskih profesionalaca koji će raditi na ovom važnom sportskom događaju. „Kao što Zlatko Dalić radi reprezentaciju nogometaša, tako je i HRT, s obzirom na opseg i veličinu projekta, morao ići u, sportskim rječnikom, pojačanja“, rekao je Stjepan Balog, rukovoditelj HRT-ovog Odjela Sport. Dodao je kako je HRT za ovo prvenstvo napravio reprezentaciju komentatora, reprezentaciju studijskih gostiju i analitičara te reprezentaciju voditelja, što obećava vrhunski program tijekom cijelog trajanja prvenstva.

„Angažirali smo Valentinu Miletić, koja je zaštitni znak nogometa u Hrvatskoj, a što se tiče komentatora, popunili smo svoje redove s kolegama s različitih televizijskih postaja. S Arene Sport smo uzeli Tonija Živkovića i Marija Glavana, sa Sport kluba tu su nam Ivan Hodoba i Zoran Grgić, tu je i Željko Vela, Andrija Cmrečnjak. Također, tu je i kolega s radija Marko Šivak“, rekao je Balog, predstavljajući HRT-ovu voditeljsko-komentatorsku reprezentaciju.

U Sjedinjene Američke Države putuju HRT-ovi komentatori Luka Petrinec i Viki Ivanović, odakle će za Hrvatsku radioteleviziju (HRT) prenositi ključne dvoboje. Pritom će Luka Petrinec raditi utakmice hrvatske reprezentacije i ostati do kraja, a Viki Ivanović bit će na istočnoj obali SAD-a i u početku će raditi utakmice BiH, reprezentacije iz naše skupine te uhvatiti najbolje od ostalih utakmica. Uz njih, gledatelje Hrvatske televizije će kroz rekordne 104 utakmice turnira voditi i Robert Jelečević te Marko Šivak.

„U srijedu, 10. lipnja rano ujutro krećem put Toronta, to je moja prva postaja. Radit ću uglavnom na istočnoj obali SAD-a, prva utakmica bit će mi ona između Kanade i SAD-a. Pratit ćemo naime i nastupe naših susjeda. Osim Toronta, pratit ću iz Bostona, Atlante, New Yorka. Pratit ću i Engleze, Norvežane, Nijemce, ukupno 36 dana, prilično se veselim“, rekao je Viki Ivanović.

Već iduće srijede, 10. lipnja, na Drugom programu Hrvatske televizije oko 20 sati s emitiranjem kreće nova HRT-ova nogometna emisija „Americana“ koja će trajati 40 dana, sve do kraja prvenstva.Marko Šapit i Valentina Miletić bit će dvojac u studiju u Zagrebu koji će voditi gledatelje kroz sve najvažnije događaje tijekom prvenstva te im uz pomoć komentatora i gostiju dočarati atmosferu.

„U niskom smo startu, spremni smo, bruse se još završni detalji. „Americana“ je večernja emisija, najčešće se emitira od 20 sati iako će biti i nekih odstupanja jer su različiti termini utakmica. Prvog dana počet ćemo u 19.30, radit ćemo umjetničko otvaranje iz Mexico Cityja uoči prve utakmice, sve to pridonijet će da program bude zanimljiv i šaren“, rekao je Marko Šapit.

Hrvatski radio također će pratiti Svjetsko prvenstvo. „Na radiju ćemo se uglavnom fokusirati na aktivnosti hrvatske reprezentacije, čiji će prijenosi biti na Drugom programu Hrvatskog radija, prenosit ćemo sve utakmice naše reprezentacije i završnicu, dakle od četvrtfinala nadalje. Ostale utakmice sažet ćemo u našim jutarnjim emisijama svakoga dana na Drugom programu radija od 9.35 te poslijepodne od 18 sati. Riječ je o dvije emisije, Američki san na Drugom i na Prvom svakoga dana polusatni blok i vikendom također na Prvom programu od 14.15“, najavio je Dameo Ramić Kovačić s Hrvatskog radija. Dodaje kako će za HR u Americi komentatori biti on i kolega Krešimir Gotlin. Komentator će biti Samir Toplak.

Hrvatska nogometna reprezentacija pod vodstvom Zlatka Dalića natjecanje otvara u skupini L, gdje će snage odmjeriti s Engleskom, Panamom i Ganom. Zbog specifičnih vremenskih zona, termini prijenosa protezat će se od 18 sati poslijepodne pa sve do 6 sati ujutro po hrvatskom vremenu.