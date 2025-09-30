Jeste li znali da Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru? Zbog ljubavi je odselila iz Hrvatske i ima dvoje djece

Javnost je nedavno razveselilo pojavljivanje naše legendarne skijašice Janice Kostelić (43), koja je prisustvovala konferenciji za medije povodom najave nove sezone društveno odgovornog projekta "Sat za nas" u Zagrebu. Nakon povlačenja iz sporta, trofejnu obitelj Kostelić, Janicu i njenog brata Ivicu, rijetko viđamo na javnim događajima. Oboje svoju privatnost drže daleko od medijskog fokusa, no jednom prilikom saznali smo da Janica i Ivica imaju polusestru Hrvojku.

Naime, njihov otac Ante uvijek je bio poznat po tome što je uspjehe svojih djece stavljao u prvi plan. Janica i Ivica osvojili su brojne medalje u svijetu skijanja, a ključna podrška tijekom njihova uspjeha bila je Mica, njihova majka i supruga Marica Kostelić, koja je ostala u sjeni obiteljskog uspjeha, ali je uvijek bila tu za njih.

Janica Kostelić prvi je put snimljena s tajanstvenim partnerom! Nećete vjerovati kako se zove, a imali su divan povod

– Janica je nedavno dobila Oskara, i to je moj peti unuk. Hrvojka, moja kći iz prvog braka, ima dvoje djece. Živi u Engleskoj i sada nosi prezime Kostelić-Swift. Djeca, Felix i Katarina, napola su Englezi, napola Hrvati. Ivica ima dva sina, a Janica je dobila sina – izjavio je Ante Kostelić 2019. godine, ponosno govoreći o svojoj obitelji. U rujnu 2023. godine saznalo se da je Janica na svijet donijela i drugo dijete, no ime djeteta i identitet njezina partnera ostali su tajna. Ante Kostelić, poznatiji pod nadimkom Gips, bio je svestran sportaš u mladosti, trenirao je rukomet, plivanje, skijanje, te se bavio automobilskim utrkama. Kasnije je postao rukometni trener i upravo je u tom razdoblju upoznao Maricu, majku Janice i Ivice. Zbližili su se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća, dok je Ante trenirao rukometnu ekipu u Ivanić-Gradu, u kojoj je Marica igrala.

Brak je donio sina Ivicu 1979. godine, a tri godine kasnije rođena je Janica. Mica, kako je od milja zovu, pratila je svoju djecu na gotovo svim natjecanjima i bila je svojevrsni ekonom cijele obitelji. Jednom je za Večernji list izjavila: – Jučer sam oprala osam perilica rublja, a sada moram ići peglati i spremati torbe – te dodala: – Kao majka, želim biti baka i očekujem da će Janica biti vrlo nježna majka. Iako izgleda odlučno, mislim da dijete može svaku osobu pomaknuti s njenog puta.

Podsjetimo, Ante Kostelić rođen je 11. kolovoza 1938. godine u Zagrebu. Bio je skijaški trener, nekadašnji aktivni sportaš i rukometni trener, te otac skijaša Ivice i Janice Kostelić. Nadimak Gips stekao je u djetinjstvu, jer je kao hiperaktivno dijete često lomio noge i ruke. Bavio se mnogim sportovima, uključujući utrke automobila, skijanje, rukomet i ronjenje. Nikada nije pio alkohol, niti je pušio, a nije ni pio crnu kavu. Za njega se govorilo da je bio zanesenjak, fanatik, kvazitrener i pučki filozof koji nikada neće uspjeti. Kada je postao trener, suočavao se s ismijavanjem i ruganjem, a mnogi su ga smatrali ludim zbog njegovih metoda.

– Odlazim iz rukometa. O meni neće odlučivati neznalice. Trenirat ću svoju djecu, koja će me slušati. Bavit ćemo se skijanjem jer o našim uspjesima neće odlučivati suci i šarlatani, već štoperica i egzaktni rezultati – izjavio je početkom devedesetih, okrenuvši se skijaškom treningu.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli

Nakon što je Janica postigla izvanredne rezultate u juniorskoj konkurenciji, dobio je ponudu da pređe u slovensku skijašku reprezentaciju koja je nudila bolje uvjete, no Ante je to odbio. Imao je dugoročni plan, vodio detaljnu evidenciju i analize. Kasnije su Janica i Ivica Kostelić postigli vrhunske rezultate u seniorskoj konkurenciji, pobijedili u Svjetskom kupu, na Olimpijadi i Svjetskim skijaškim prvenstvima, ali su bili i suočeni s mnogim teškim ozljedama.