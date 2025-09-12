Jennifer Aniston više ne skriva novog dečka: Zagonetnom fotografijom na Instagramu potvrdila vezu

Nakon mjeseci nagađanja i diskretnih pojavljivanja u javnosti, Jennifer Aniston (56) odlučila je stati na kraj glasinama i na svoj način potvrditi novu ljubavnu vezu. Holivudska zvijezda je na svom Instagram profilu, koji prati više od 44 milijuna ljudi, objavila galeriju fotografija kojom se oprostila od ljeta, a među idiličnim prizorima s prijateljima i kućnim ljubimcima, skrila je i fotografiju svog novog partnera, hipnotizera Jima Curtisa. U objavi pod jednostavnim naslovom "Hvala ti ljeto", glumica je podijelila trenutke s bliskim prijateljima poput Courteney Cox, Sandre Bullock, Adama Sandlera i Jasona Batemana, no obožavateljima oštrog oka nije promakla jedna, naizgled nevažna, fotografija pri samom kraju niza.

Na sedamnaestoj slici u galeriji nalazi se muškarac snimljen s leđa kako na plaži promatra čaroban zalazak sunca. Iako mu se lice ne vidi i nije označen, obožavatelji su odmah zaključili da je riječ o Jimu Curtisu, muškarcu s kojim glumicu povezuju još od srpnja. Komentari su se ubrzo užarili. "Misliš da ne bismo primijetili fotografiju broj 17???", upitao je jedan pratitelj, dok su drugi oduševljeno pisali: "O, zdravo, 17. sliko" i "Svi smo čekali ovu objavu". Mnogi su ovaj potez nazvali "mekim lansiranjem" veze, modernim načinom suptilnog predstavljanja partnera javnosti, a objava je u kratkom roku prikupila milijune lajkova i komentara podrške.

Jim Curtis (49) je cijenjeni životni trener i hipnotizer, a veza između njega i Aniston (56) nije potpuno iznenađenje za one koji pomnije prate njezin život. Glumica je još u travnju otkrila kako se u posljednje vrijeme podvrgava hipnozi kako bi prevladala strah od letenja, a upravo je Curtis tada komentirao jednu njezinu objavu emojijima srca i bicepsa. Par je prvi put viđen zajedno u srpnju tijekom odmora na španjolskom otoku Mallorci u društvu Jasona Batemana i njegove supruge, a ubrzo nakon toga uživali su u dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim dečkom Johnnyjem McDaidom. Iako se još nisu službeno oglasili, ovaj potez na Instagramu mnogi tumače kao jasan znak da njihova veza postaje sve ozbiljnija.

Izvori bliski paru za magazin People otkrili su da je glumica iznimno sretna te da se uz Curtisa osjeća "vrlo sigurno". Opisuju ga kao osobu s "iznimno smirenom i sigurnom energijom" koju Jennifer obožava. "Jim je sjajan. Njezini bliski prijatelji ga obožavaju. Divno je biti u njegovom društvu", rekao je izvor, dok je drugi za Us Weekly dodao kako je on za nju "dašak svježeg zraka" te da svi u njezinom okruženju sto posto podržavaju njihovu vezu. Čini se da je nakon dva braka, s Bradom Pittom i Justinom Therouxom, zvijezda serije "Prijatelji" napokon pronašla mirnu luku.

Zanimljiv uvid u osobnost Jima Curtisa dala je i Bethenny Frankel, zvijezda reality showa "The Real Housewives", koja je u svom podcastu otkrila da je s njim bila u vezi prije desetak godina. Opisala ga je kao "zgodnog i dragog čovjeka" koji se savršeno uklapa uz Jenniferinu "prizemljenu i opuštenu" osobnost. "Ona je prava kalifornijska djevojka, a iako on nije iz Kalifornije, razumije taj wellness način razmišljanja. To je vrlo holivudski", objasnila je Frankel, dodavši kako smatra da su njih dvoje "savršen par" i da je sretna zbog oboje. Ova potvrda veze dolazi nakon što je Aniston 2022. godine u intervjuu za magazin Allure priznala da bi "voljela biti u vezi". Tada je izjavila: "Bilo bi divno doći kući, pasti nekome u zagrljaj i reći: 'Ovo je bio težak dan'".