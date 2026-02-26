Doručak hollywoodskih zvijezda: Što je dobro kopirati, a što je bolje preskočiti

Doručak je za većinu ljudi tek prvi obrok u danu, no u svijetu slavnih on je strateški alat, pomno osmišljen ritual koji postavlja ton za sate provedene pod svjetlima reflektora ili u iscrpljujućim treninzima. Na jednom kraju spektra nalazi se Dwayne "The Rock" Johnson, čiji jutarnji obroci nalikuju gozbama osmišljenim da nahrane modernog Herkula, dok je na drugom Gwyneth Paltrow, wellness guru čiji je pristup hrani duboko isprepleten s duhovnošću i brigom o sebi. Njihove navike, kao i one drugih zvijezda poput Jennifer Aniston ili Victorije Beckham, otkrivaju fascinantan svijet discipline, ali i ekstremnih praksi koje oblikuju njihova tijela i karijere, postavljajući trendove koje milijuni prate, često bez kritičkog promišljanja. Za Dwaynea Johnsona, dan počinje prije zore, obično oko četiri sata ujutro, kada odrađuje prvu rundu kardio treninga. Njegov doručak, koji slijedi nakon toga, samo je prvi od sedam obroka u danu kojima unosi između šest i osam tisuća kalorija. Na njegovom se tanjuru često nalazi impresivna kombinacija mesa bizona, bjelanjaka i rižine kaše, a ponekad je to odrezak sa smeđom rižom i pirjanim povrćem. Jedan od njegovih zabilježenih doručaka za dan treninga nogu sadržavao je biftek, deset bjelanjaka, zobenu kašu s papajom i pet polovica engleskog peciva s maslacem od kikirikija i džemom, što su nutricionisti procijenili na nevjerojatnih 1820 kalorija. Njegova filozofija je jasna: tijelo je stroj, a složeni ugljikohidrati i ogromne količine proteina su gorivo nužno za trosatne treninge snage koji ga održavaju na vrhu Hollywooda.

Potpuno drugačiju priču priča Gwyneth Paltrow, čija jutarnja rutina započinje Transcendentalnom meditacijom. Njezin pristup doručku manje je usmjeren na kalorije, a više na cjelovito zdravlje i užitak. Svijet je osvojila konceptom "Boyfriend Breakfast", bogatom tavom u kojoj se spajaju lokalne kobasice, bijeli grah, špinat, rajčice i jaja, a ponekad priprema i paleo shakshuku s keljom. Ovi obroci nisu samo nutritivno bogati, već su i usklađeni s najnovijim trendovima koji naglašavaju važnost vlakana za zdravlje crijeva. Njezina jutarnja rutina uključuje i adaptogene čajeve te funkcionalne napitke s kurkumom ili spirulinom, koji pomažu u borbi protiv upala i stresa, reflektirajući njezinu temeljnu poruku: wellness dolazi iznutra, a hrana je samo jedan dio slagalice.

Između ova dva ekstrema smjestile su se brojne druge zvijezde s vlastitim jedinstvenim navikama. Jennifer Aniston, poznata po svojoj bezvremenskoj figuri, godinama se kune u jednostavan trik kojim obogaćuje svoju zobenu kašu: pred kraj kuhanja umiješa istučen bjelanjak, što jelu daje pahuljastu teksturu i dodatne proteine bez masnoća. S druge strane, Victoria Beckham prakticira jednu od najstrožih rutina u Hollywoodu. Njezin dan započinje s tri žlice jabučnog octa, nakon čega slijedi topla voda s limunom, a tek onda doručak koji se najčešće sastoji od Ezekiel žitarica od proklijalog zrnja s nezaslađenim bademovim mlijekom. Njezin je fokus na zdravlju kože i probavi, pokazujući da je za neke doručak više lijek nego obrok. Nutricionisti upozoravaju da slijepo kopiranje ovih režima može biti ne samo neučinkovito, već i opasno. Obrok Dwaynea Johnsona, koji njemu služi kao gorivo, za prosječnu osobu koja većinu dana provodi sjedeći bio bi izravan put prema pretilosti, dijabetesu i srčanim bolestima. Stručnjaci ističu da takav doručak sadrži više šećera od dvije porcije sladoleda i daleko premašuje dnevne potrebe za kalorijama i proteinima. Slično tome, iznimno restriktivne dijete poput one Victorije Beckham mogu dovesti do ozbiljnih nutritivnih nedostataka i poremećaja u prehrani ako se provode bez stručnog nadzora. Ključna poruka je individualizacija; ono što funkcionira za sportaša od 120 kilograma mišića neće funkcionirati za nekog drugog.

Ipak, iz jutarnjih navika slavnih mogu se izvući i korisne lekcije. Novi trendovi, poput "fibremaxxing" ili ciljanog unosa 30 grama vlakana dnevno, nešto je što Gwyneth Paltrow nesvjesno promovira svojim doručkom bogatim grahom i povrćem. Stručnjaci također sve više preporučuju doručkovati unutar 30 do 60 minuta nakon buđenja radi stabilizacije šećera u krvi, što je odmak od donedavno popularnog povremenog posta. U svijetu wellnessa sve se više govori i o chia sjemenkama, koje neki nazivaju "prirodnim Ozempicom" zbog njihove sposobnosti da bubre u želucu i stvaraju osjećaj sitosti. U konačnici, dok su obroci zvijezda često ekstremni, oni nas podsjećaju na važnost prvog obroka i potiču na razmišljanje o tome što stavljamo na vlastiti tanjur. Inspiracija je dobrodošla, no put do zdravlja ne vodi preko kopiranja, već kroz razumijevanje vlastitog tijela.