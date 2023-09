Jedna Brankova dama nije se pojavila, a Ivan šokirao poklonom: 'Nadam se da će i meni donijeti jednu bebicu'

Nakon što su prva trojica farmera dočekali svoje odabranice, vrijeme je da ih veselo pozdrave i Radoslav, Ivan te Branko.

Iz Vrbovca stiže 33-godišnja povratnica Suzana koja je prijavila kod Ivana, zatim je prešla u Antin tim, no nakon šokantnog izbacivanja, svoju je sreću odlučila potražiti upravo kod Radoslava. Unatoč teškoj životnoj priči i lošim ljubavnim iskustvima, Suzana i dalje nije izgubila vjeru u ljubav.

''Fali mi netko tko bi me podigao i rekao – ti to možeš, uz tebe sam'', poručila je pa dodala da konkurencije nema, ''Volim Dalmatince. Kod Radoslava mi se svidjelo što drži do žena, drži ih kao kap vode na dlanu, sve će živjeti kod njega kao kraljice''.

Radi putuje i apsolutna rekorderka showa, 50-godišnja Ines Petrić kojoj je sreću u showu poželjela i prijateljica Kristina Mandarina.

''U životu mi samo fali jedan partner koji bi sa mnom izgradio poslovno carstvo'', otkrila je ova frizerka i make up artistica. ''Za Ines želim da prođe što bolje, da napokon nađe svoju ljubav. Želim da dogura do kraja i želim joj stvarno svu sreću'', poručila je Kristina Mandarina.

Još jedna povratnica pakira svoje kofere za Šestanovac – Irena Slopšek. ''Zaboravila sam što je ljubav, ali treba mi ljubav da me ispuni potpuno'', kazala je, ''Radoslav kao muškarac može mi dati sigurnost u ljubavi... U duši je jako dobar i tužan čovjek. Ima sve, ali ljubavi nema''.

Suzana, Ines i Irena od početka su pokazale da se jako dobro slažu, a bile su zadovoljne i dočekom svog farmera, koji im je odmah obećao odmor i luksuz. ''One su bile oduševljene, pale su u nesvijest, nisu tako nešto očekivale jer ovo je ipak selo'', bio je zadovoljan reakcijama Rade koji je poslužio i domaće proizvode.

''Mogla bih ja ovdje živjeti'', poručila je Ines.

I najmlađi farmer Ivan bio je spreman za gošće, a iznenadit će ih i novom frizurom te leptir-mašnom. Gabrijela iz Desinića povratnica je u show, a ističe kako traži stabilnog i ozbiljnog partnera koji će je voljeti i poštovati.

''Spremna sam za borbu za Ivana. Ako treba, zavezat ću ga za quad i odvesti daleko od cura'', poručila je. I osebujna Samanta treći put stiže na farmu u potrazi za ljubavi, a na Ivanu joj se najviše svidio stajling.

''Nisam spremna zamijeniti 'influencing' za krave i kokoši zato što je to dio mog personalityja. Mogu uz krave i kokoši i jednako 'influencirati'!'' Ivanu dolazi i 28-godišnja Tihana iz Vinkovaca, koja traži dečka ''od akcije'', druželjubivog i spremnog za avanture i putovanja.

''Ivan me malo razočarao, ali vidjet ćemo kakav će biti na svom terenu, na svojoj farmi'', kazala je. ''Cure kad sam vidjela, nisam bila nešto pretjerano oduševljena. Nekako mi se previše pretvaraju. Bolje ne previše komunicirati, ne grliti se, ne ljubiti, distanca i to je to'', komentirala je Tihana konkurenciju.

''Tihana mi je naporna, puno blebeće, a malo kaže'', nije ostala dužna ni Samanta. Tijekom vožnje cure su debatirale kakav će doček Ivan organizirati, a on je pripremio cvijeće i poklone. ''Nadam se da ću naći pravu ljubav u sljedećih par dana. Srce mi je najviše zaigralo na Samantu. Vjerujem da je ona kliknula i na mene'', rekao je farmer.

''Bio mi se sladak, fora, čak se nešto i proljepšao od zadnjeg puta'', rekla je Samanta. Ivan je, osim cvijeća, curama poklonio i simbole Lonjskog polja, male skulpture rode, što su one sumnjičavo primile, upitavši ga zna li što simbol rode u kući znači.

''Ja se nadam da će jedna i u moju kuću donijeti jednu malu bebicu, možda'', zaključio je farmer. Svoj doček sprema i Branko, koji za razliku od ostalih farmera, od svojih dama očekuje prvenstveno rad na imanju!

Njemu stiže njegova ''zlatna'' Smilja koju želi još od prošle sezone. ''Uvijek sam strastvena i iskrena kad volim i želim da i druga strana bude iskrena'', poručila je Smilja kroz suze, prisjetivši se loših bračnih iskustava.

''Jedino što zamišljam je veza sa Smiljom, s njom bih mogao provesti ostatak života. Takva mi žena odgovara poput nje, veliki radnik i za sve sposobna'', poručio je farmer, no ipak dodao kako bi volio da se njegove dame bore za njega.

A nakon trzavica s Radoslavom, kandidatkinja Riva pridružila se Brankovim damama na njegovoj farmi. Od njezine najveće ljubavi u životu rastavila ju je smrt, a sad traži nekog tko će joj ponovno pružiti ljubav.

''Kod Branka mi se sviđa što je iskren, što sluša, mislim da je čovjek kojem treba rame za plakanje'', kazala je. No na mjestu dolaska nije se pojavila Antonija koja je također trebala na farmu, pa su Riva i Smilja krenule bez nje. Branko ih je srdačno dočekao štrudlama koje je sam napravio, što ih je posebno oduševilo.

''Branko je gospodin. Mislim da će nam biti jako lijepo'', zadovoljno je zaključila Riva. ''Pružit ću im topao dom, ljubav što veću budem mogao i pažnju, da ne uvrijedim ni jednu ni drugu'', obećao je Branko, no ipak se postavio kao pravi gazda pa im rekao da će im zadavati poslove i da ga moraju slušati, što je Smilji zasmetalo. Branko im je obznanio kako se čuo s Antonijom koja će malo kasniti, no ipak im se pridružiti u njihovoj seoskoj avanturi.

A kako će proteći prvi dan na imanjima i kakva će sve iznenađenja damama pripremiti njihovi farmeri, gledatelji će doznati već sutra u novoj epizodi 'Ljubav je na selu' od 21.15 na RTL-u. Cijele epizode dostupne su i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

