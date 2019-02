Lidija Bačić se raspištoljila, a Roko umalo poletio

Šesnaest mladih izvođača preuzet će opatijsku pozornicu u subotu navečer kako bi izborili odlazak u Izrael i predstavljali Hrvatsku na Eurosongu. Povratnička Dora 2019 s velikim iščekivanjem donosi 16 mladih pjevača koji će probati osvojiti srce žirija i publike te se plasirati na Eurosong u Tel Avivu. Program će voditi dobro uhodani voditeljski trojac Mirko Fodor, Iva Šulentić i Jelena Lešić. U hrvatskoj glazbenoj prijestolnici održavaju se od početka samog tjedna tehničke probe kako bi ovaj mnogo očekivani događaj prošao bez greške.

Sinoć se u sportskoj dvorani Marino Cvetković održala generalna proba gdje je svaki izvođač okusio pozornicu koja im može donijeti pobjedu i nastup na izraelskoj pozornici. Dok su neki s lakoćom odšetali na pozornicu kako bi se pripremili i zasjali na kvalifikacijskoj večeri, neke je obuzelo pravo uzbuđenje.

Velolučanka i Huljićev novi projekt - Domenica Žuvela nije krila koliko joj ovaj nastup znači. Mlada pjevačica zračila je velikom spremnošću za vrijeme generalne probe, a sve je bilo u znaku pozitivne nervoze. Inače je glazbena pedagoginja, ali glazba joj je prekrojila karijeru i odlučila se držati mikrofona u ruci nakon prilike da bude prateći vokal mnogim Huljićevim zvijezdama.

Malo kome je promaknuo mladi Splićanin Roko Blažević, nekadašnji finalist RTL-ovog showa Zvijezde sutra će nastupiti na opatijskoj pozornici s pjesmom The Dream koju potpisuje mentor Jacques Houdek. Roko se sinoć našao u društvu svoga mentora i najbližih, nakon što je otpjevao "svoj san" s anđeoskim krilima na leđima. Njegova sugrađanka i najmlađa natjecateljica Dore Lorena Bućan hrvatskoj javnosti predstavila se u showu Supertalent, a stepenice glazbene karijere dovele su je do Dore gdje s pjesmom Tower of Babylon s kojom pokušava doći do izrealske pozornice.

Dio finalista dobro se zabavljao već za vrijeme generalne probe, a nije za sumnjati da će takvu atmosferu zadržati do sutra. Najviše su se zabavljali Lidija Bačić kojoj je za vrijeme generalne probe zaustavljen nastup na samom početku jer njezinom pratećem vokalu nije bio upaljen in-ear zvučnik, unatoč tome Lidija se raspištoljila za vrijeme izvedbe i u Greenroomu. Rasplesani Luka Nižetić okupio je svoju prateću ekipu i rado pozirao za fotografe, a u svojoj pjesmi Brutalero pjeva na više jezika, pa i na izmišljenom i kaže – to je jezik ljubavi.

Popis ovogodišnjih izvedbi na Dori, koju u subotu 16. veljače možete pratiti izravnim prijenosom na HRT-ovom drugom programu.

Vrijeme predaje – Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić

Tell me – Jelena Bosančić

Nisam to što žele – Kim Verson

Ne postojim kad nisi tu – Jure Brkljača

Don't give up - Beta Sudar

Tebi pripadam – Lea Mijatović

Back to that swing – Gelato Sisters

Brutalero – Luka Nižetić

All I really want – Elis Lovrić

Indigo – Domenica

The Dream – Roko

Redemption – Ema Gagro

Tek je počelo – Lidija Bačić Lille

Tower of Babylon – Lorena

I believe in true love – Bernarda

In the shadows - Manntra