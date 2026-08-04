VIDEO Naša influencerica oštro osudila žene zbog ponašanja: 'Ne znam kako ih nije sram'

Splitska influencerica Ela Jerković javno je osudila tri djevojke zbog sramotnog odnosa prema zaposlenici noćnog kluba. Scena se odvila u noćnom klubu u Birminghamu, gdje je Jerković svjedočila nečemu što je, kako sama kaže, mislila da postoji samo u filmovima. Influencerica tvrdi da su tri djevojke, koje su u klub ušle "na račun promocije", u toaletu verbalno napale i ponižavale gospođu koja ondje radi. Prema njezinim riječima, radilo se o ženi tamnije puti, starijoj od 50 godina, koja je u tri sata ujutro zarađivala za život.

"Znači, one su vrijeđale, omalovažavale i ponižavale ženu. Ja ne znam kako ih nije sram. Strogo osuđujem i mrzim ljude koji se tako ponašaju prema ljudima koji rade u uslužnoj djelatnosti: konobari, čistačice, spremačice", poručila je vidno uzrujana Jerković u svojoj objavi na TikToku. Osudu je zaključila oštrom porukom: "Vi imate obraza ponižavati i omalovažavati te ljude?! Crknite, ne znam"; zaključila je bijesna influencerica.

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Njezin je istup izazvao lavinu podrške – korisnici su pohvalili njezinu reakciju, a mnogi su podijelili vlastita razmišljanja. "Ne bi nitko od nas mogao u klub ni u restoran da nije tih ljudi koji sve održavaju! Veliki respekt za njih i ovaj video", glasio je jedan od komentara. Drugi su istaknuli kako takvo ponašanje često proizlazi iz nesigurnosti, što potvrđuju i brojne reakcije na internetu.

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Podsjetimo, naša popularna influencerica u prosincu prošle godine je na TikToku s pratiteljima podijelila kakvo je neugodno iskustvo doživjela u Amsterdamu. Objavila je video u kojem je pokazala kako joj je razbijeno staklo na automobilu koji je unajmila te je obavijestila obožavatelje kako ne može objaviti vlogmas video na svojim mrežama jer materijali koje je snimila više nisu u njezinu vlasništvu kao ni njezina putovnica. "Nažalost neće izaći vlogmas danas zato što su me opljačkali u Amsterdamu", rekla je Ela u videu.

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Dodala je kako postoji mogućnost da će i sljedeći vlogmasi kasniti jer dva videa su joj otuđena kao i njezina putovnica, a na kraju videa je pokazala i kako je otišla u hrvatsku ambasadu u Amsterdamu kako bi riješila problem s putovnicom. U komentarima su joj pratitelji pisali zašto je uopće išla u Amsterdam automobilom, na što je Ela odgovorila: "Rentala sam auto na aerodromu. Jer sam morala imat prijevoz za Roterdam pa mi je bilo jednostavnije uzet auto... i onda sam otišla i do grada usput." Napomenula je i kako nije ni slutila da bi joj se ovako što moglo dogoditi u Nizozemskoj: "A nisam baš znala da je ovoliko kritično... bila sam na “opasnijim” destinacijama, ali ovakvo nešto u Europi u centru grada nisam baš očekivala, iskreno..."

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*dijelom uz pomoć AI