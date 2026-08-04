Severina pozirala na zagrebačkim ulicama u izazovnom izdanju, a pratitelji poručili: 'Ovo se zove wow efekt'

Severina je svoje pratitelje na Instagramu iznenadila novim fotografijama, ali i najavom pjesme koja bi mogla privući veliku pažnju javnosti. Pjevačica je pozirala na ulicama grada u izazovnom crnom bodiju i dugom smeđem kaputu, a uz fotografije je najavila svoj novi glazbeni projekt. Riječ je o pjesmi "Pozovi me ti", odnosno "(Anksiozna)", koja bi trebala biti objavljena 6. kolovoza. Uz najavu nove pjesme Severina je podijelila i stihove koji govore o borbi s tjeskobom i nemirom. "Anksiozna sam, živci pred pucanjem, napadi panike, ti siječeš me, pojaviš se ispred mene, ona kraj tebe..." Fotografije su u kratkom roku privukle pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima pohvalili njezin izgled i novu objavu.

Severina na fotografijama pozira na zagrebačkim ulicama, a njezin je styling dodatno naglasio glamurozan i pomalo filmski ugođaj cijele priče. Pjevačica je u objavi otkrila i ekipu koja je radila na spotu. Redatelj videospota je Petar Pašić, direktor fotografije Igor Vorković, dok je za styling bila zadužena Katija Šimundić. Za make-up se pobrinula Simona Antonović, a kosu je uredio Martin Posavec. Sudeći prema prvim kadrovima koje je podijelila, Severina i ovoga puta priprema vizualno upečatljiv projekt, a pjesma "Pozovi me ti" trebala bi donijeti i nešto intimniju i emotivniju stranu njezina glazbenog izraza. Nova pjesma izlazi 6. kolovoza, a sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, interes publike već je velik.

"Bez konkurencije. Ne znam za ‘Anksioznu’, ali poslije ovog spota mnogima će puls biti ubrzan. Seve kraljice. Ovo se zove "wow efekt", poručili su joj pratitelji u komentarima. Prošli tjedan je objavila spot za novu pjesmu 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), kojom započinje svojevrsno putovanje kroz tri različita emotivna stanja, odnosno otvara vrata u najavljenu glazbenu ''trilogiju''. Riječ je o jednoj od njezinih najintimnijih i najemotivnijih pjesama posljednjih godina, pjesmi koja progovara o emocionalnim ožiljcima, nemogućnosti prepuštanja ljubavi i trenutku kada čovjek više ne zna štiti li sebe ili bježi od vlastitih osjećaja. Severina donosi iskrenu ispovijest žene koja nije izgubila sposobnost voljeti zato što je to željela, nego zato što ju je život tome naučio.