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SKLADNA OBITELJ

Filipu Hrgoviću najveća je podrška supruga Marinela: Zbog njega je podnijela veliku žrtvu

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 12:40
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Svaki Filipov meč s puno strepnje prati i njegova supruga Marinela, koja će uz najboljeg hrvatskog boksača biti i 29. kolovoza u Londonu, kada će se Hrgović boriti za svjetski naslov

Danas je objavljeno da će najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović 29. kolovoza u Londonu boksati za titulu svjetskog prvaka po IBF-u, koju je u lipnju iznenada napustio dotadašnji prvak Oleksandr Usyk. Hrgoviću na putu do ostvarenja sna stoji domaći boksač, 21-godišnji Britanac Moses Itauma, a sve fanove borilačkih sportova očekuje pravi spektakl.  

Svaki Filipov meč s puno strepnje prati i njegova supruga Marinela.  Filip i Marinela zapravo se znaju od malih nogu. Marinelin brat jedno vrijeme je trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović pa su se, ne znajući što ih čeka, često znali naći u istom društvu, prije pet godine ljubav su okrunili brakom, a danas su roditelji djevojčice čije odrastanje povremeno dijele s javnošću. 

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Naizgled opasan Filip i lijepa Marinela karakterno su slični. Ne vole izlaziti u gužvu i na neka popularna mjesta, mirnijeg su karaktera, a buran noćni život i izlasci nikad ih nisu privlačili. Iako se sportom ne bavi profesionalno, Marinela već dugo trenira odbojku i voli sportski način života. Filip uvijek hvali svoju suprugu i ističe koliko mu je važna njezina podrška.

- Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip jednom prilikom i dodao kako je svjestan i kakvu žrtvu Marinela podnosi zbog sporta kojim se on bavi. - Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - rekao je Filip u jednom intervju. Marinela je jednom prilikom ispričala kako ona proživljava trenutke uoči meča.

– Kod mene se nervoza počne javljati dva, tri tjedna prije meča jer postanem svjesna da je vrijeme borbe vrlo blizu. Najveći stres, naravno, osjećam nekoliko dana prije i na sam dan borbe. Koliko god sam svjesna činjenice da je Filip bolji i nadmoćniji od svojih protivnika u ringu, strah je uvijek prisutan jer se, naravno, radi o takvom sportu - ispričala je jednom prilikom Marinela.  Ona i Filip postali su i roditelji djevojčice koja će za nekoliko dana proslaviti 2. rođendan. Poznato je da se Filip u tjednu borbe voli izolirati od vanjskog svijeta. Nekad se izolirao i od svojih najbližih, no kada je u pitanju supruga, to više nije slučaj.

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– Jako cijenim Filipov trud i rad i svjesna sam koliko je težak posao kojim se bavi tako da u "fight weeku" pokušavam ostati smirena i biti mu od najveće pomoći što mogu biti. Najčešće su to neki naši razgovori i riječi bodrenja, ali Filip je snažan sportaš koji stres odlično podnosi tako da u tjednu borbe nema prevelike razlike u njegovu ponašanju nego inače - kazala je Marinela jednom za Večernji list. Marinela je magistra ekonomije i pomaže suprugu oko logistike i uključena je u njegove poslove, a Filip obožava i njezinu kuhinju.

– Filip zaista voli sve što skuham, a ja ne znam je li to zbog mojih kulinarskih vještina ili zato što je on jednostavan tip i kad je riječ o prehrambenim afinitetima. Kuham i pripremam zdrave obroke, bez puno umaka, masti i začina, ali neka od mojih jela koje Filip najviše voli su rižota, razne juhe i riba. I, naravno, pite sa sirom i špinatom - ispričala je Marinela.

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Marinela Hrgović supruga Filip Hrgović showbiz

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