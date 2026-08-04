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Trener Edo iz 'Života na vagi' oduševio pratitelje objavom nakon teške dijagnoze: 'Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.08.2026.
u 16:47
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Unatoč nedavnoj objavi o teškim zdravstvenim problemima, Edo je pokazao da ga optimizam ne napušta ni u najtežim trenucima

Popularni trener iz RTL-ove emisije 'Život na vagi', Edin Mehmedović, obradovao je brojne pratitelje javljanjem s odmora. S osmijehom na licu, mornarskom kapom i štapom za hodanje u ruci, Edin Mehmedović poslao je pozdrave iz mjesta Soline na Dugom otoku. Nakon što je nedavno zabrinuo javnost objavom o iscrpljujućim bolovima, poznati trener pronašao je trenutak za bijeg na morski zrak. Svojim optimizmom dao je do znanja da se ne predaje, kratko poručivši uz fotografiju: "Ljeto mi se ipak odlučilo ukazati."

Podsjetimo, Mehmedoviću je dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1, ozbiljan zdravstveni problem koji mu je tjednima uzrokovao nesnosne bolove. U ranijoj objavi opisao je kako se osjeća izolirano dok čeka odluku liječnika o tome hoće li biti potrebna operacija. Propisana mu je terapija i strogo mirovanje, no potreba za morem i pozitivnom energijom očito je bila jača, barem na trenutak.

Njegova najnovija objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su mu u komentarima uputili bezbroj poruka podrške i želja za što bržim i potpunim oporavkom. Mnogi su se u komentarima duhovito osvrnuli na njegov 'kapetanski' izgled, poručivši mu da mu štap odlično stoji uz kapu. Ipak, prevladale su poruke ohrabrenja i nade da će se omiljeni trener uskoro vratiti u punu formu, bez boli i pomagala.

Trener Edo izgubio živce: 'Idi kući, nitko te ne drži! To što radite izgleda kao bullying!'
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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Edin Mehmedović život na vagi showbiz

Komentara 1

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PU
puran
18:10 04.08.2026.

Mislim da je ne malo nego puno pre forsirao sa vježbama, želim mu totalno ozdravljenje i hod bez štapa.

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