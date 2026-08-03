VIDEO Mia Begović pokazala prekrasan vrt koji je 15 godina uređivala: 'Moj mir, moj užitak, moja tišina i moj krik'

Glumica Mia Begović (63) javila se na društvenim mrežama i pohvalila svojim novim radom. Naime, Mia je objavila snimku svog dvorišta koje je uredila u stilu mediteranske oaze. Video prikazuje bujno zelenilo, cvijeće, bazen i prostore za odmor, osmišljene kao bijeg od gradske svakodnevice.

Begović je istaknula kako dvorište nije samo estetski dotjeran prostor, već rezultat dugogodišnjeg ulaganja. Uređenje je, kako je navela, trajalo 15 godina i zahtijevalo je mnogo truda i ljubavi. "Petnaest godina ljubavi, truda i rada dvanaest sati. Moj mir, moj užitak, moja tišina i moj krik. E, to sam ja", poručila je glumica uz objavu.

Objava je privukla velik broj pozitivnih komentara pratitelja, koji su pohvalili izgled vrta. Mnogi su istaknuli kako se vidi da je u uređenje uloženo mnogo truda. "Prekrasno!", "Lijepo" i "Super, uživaj draga Mia", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Mia je nedavno postala baka, a ne skriva koliko uživa u ovoj ulozi. Glumica je u društvu svoje unučice proslavila i rođendan. ''Nisam bila u mogućnosti svima ponaosob odgovoriti, jer su, moje ruke, držale u naručju, čistu ljubav i bile zakriljene s istom'' , napisala je Mia uz fotografiju na kojoj drži unučicu Mabel. Od svih dosadašnjih uloga, glumica se najviše ponosi onom bake: ''Sva sam usplahirena kao dijete se osjećam, a ne kao baka'', priznala je jednom prilikom za IN magazin.