Javio se redatelj kojeg je napao Bjelogrlić: 'Dok me tukao vikao je: J**** te Dara iz Jasenovca'

Redatelj Predrag Gaga Antonijević (62) javio se u program Pink televizije, te je kazao kako je došlo do napada u Nišu. Podsjetimo, njega je u ponedjeljak ujutro oko 4 sata napao glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić (57), kojio ga je iz čista mira počeo tući šakama. Antonijević je rekao kako ga je Bjelogrlić napao zbog toga jer ga je optužio za korupciju, ali ga je smetao i film "Dara iz Jasenovca", za koji je smatra kako uiopće nije trebao biti snimljen. Dodao je kako je Bjelogrlić dok ga je tukao ponavljao "J**** te Dara iz Jasenovca".

- On spada u skupinu ljudi koji su se borili protiv snimanja tog filma, smetalo mu je što je film snimljen. Čak je držao i neke seminare za poslovne ljude, kako je sve to bilo pogrešno. Osim toga, postoji i činjenica da sam razotkrio njegovu korupciju, kojom se bavio u prethodnom razdoblju u vezi sa svojim aktivnostima u Filmskom centru Srbije, a koja je trenutno u Tužilaštvu, smatra se kaznenim slučajem - rekao je Antonijević i dodao kako dugo nije imao kontakte s njim, pa ni u noći napada. Bjelogrlić je sjedio desetak metara od njega, i odjednom je prišao njegovom stolu i počeo ga udarati.

- Sjedio sam s nekim prijateljima, svi su kolege. On je bio drugom dijelu dvorane, iza ugla, u društvu Katarine Radivojević . Poslije sam vidio da je bilo puno alkohola, i tko zna čega još. Sjedio sam na krevetu, gotovo legao jer je krevet jako nizak, razgovarao sam s kolegama. Pojurio je iza tog ugla i napao me, nisam ga ni vidio dok me nije počeo udarati, tada su nas kolege razdvojile. Prijetio mi je, rekao sve, opsovao mi majku, ubit će me, ovakav sam ja, onakav sam. Ovo je divljački napad koji nisam doživio svih ovih godina, pogotovo ne na festivalu, u svom rodnom Nišu, na festivalu glume koji slavi profesiju svih nas. To je kazneno djelo koje se nije smjelo nigdje dogoditi, pogotovo ne na festivalu - potreseno je kazao Antonijević i dodao da je Bjelogrlić bijesan jer je objelodanio njegova pisma u kojima mu je nudio mito.

- Svi u struci znaju, svi, da je to tako. A onda odatle velika mržnja prema meni, pa nakon ovoga prema Jasenovcu, da ne govorim o tome što je sve došlo do mene, i što konkretno imam, kako je radio protiv filma. Za njega je važno da ode na Sarajevo Film Festival, to nije za mene - kazao je redatelj i dodao da je on zvao policiju, a sada je na tužilaštvu da podnese kaznenu prijavu protiv Bjelogrlića.

- Imam modrice, kako i ne bih imao kad sam bio boksačka vreća. Što sam mogao učiniti, bio sam u ležećem položaju na toj niskoj sofi i ovaj divljački nasrće na mene, udara me, nisam se imao prilike pomaknuti. Prvo dobijem udarce, a onda vidim što se događa - rekao je Predrag Antonijević.

