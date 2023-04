Javila se Slađa iz 'Noćne more' i priznala kako je lažirala vlastitu smrt

Slađana Petrušić javila se danas na svom Facebook profilu i priznala kako je lažirala vlastitu smrt. Bivša zvijezda Malnarove "Noćne more" i voditeljica reality showa "Parovi" objavila je poveznicu na kojoj je video u kojem se ona kako kaže "javlja s drugog svijeta". U videu Slađa psuje medije koji, kako kaže, objavljuju neprovjerene informacije. Upravo to joj je, rekla je, i bio motiv, jer je htjela prokazati takve medije.

Podsjetimo, na Facebook profilu Slađane Petrušić objavljeno je kako je navodno sinoć preminula u 41. godini života. Vijest su prenijeli neki mediji, a mi smo pokušali doznati pozadinu cijele priče. Sve je počelo objavom na društvenim mrežama:

"S tugom vas obavještavamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla na bolji svijet. Bit će kremirana, a pepeo će biti rasut po šumi jer je šuma bila njezin život i živjet će zauvijek. Obitelj Petrušić! Molimo novinare da nas ne kontaktiraju jer nikada nismo bili dio javnog života, a to je bila Slađina želja, pa poštujmo to. Hvala na razumijevanju!" piše u objavi koju je navodno potpisao njezin brat. U objavama na društvenim mrežama pisalo je i da je bila u bolnici zbog slomljene noge nakon TikTok izazova.

"Nikad nisam lagala... otišle su noge i svašta nešto... budete čitali... inače za u buduće... pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim... to što vam nisam odmah sve rekla to je jer me doktori svako malo za*ebavaju...", napisala je Slađa i priložila dvije fotografije.

Kasnije je objavila i sliku nakon navodne operacije i zahvalila prijatelju koji ju je fotografirao.

Nakon što je navodno samoinicijativno napustila bolnicu, na društvenim mrežama objavljeno je kako joj se nešto nakon 12 sati stanje pogoršalo te je hitno hospitalizirana nakon srčanog zastoja nakon kojeg je navodno preminula. Međutim, Slađa zaboravila da se fotografije mogu pretraživati kao i tekst. Nakoju je objavila uopće nije ženska noga, nego noga poljskog bajkera nakon nesreće.

Na drugoj fotografiji jest ženska noga, no ni ona nije Slađina, nego jedne Britanke koja je imala nesreću prošle godine.

Njena sestrična Dragana kazala je za Index kako misli da se radi o bolesnoj ideji.

– Mislim da je ovo velika glupost, izmišljotina i njezina bolesna ideja. Potpuno sam sigurna u to – kazala je njezina sestrična koja je ostavila i komentar na Slađaninu Instagram profilu, nakon čega ju je ona blokirala. Pokušali smo nazvati Slađanu, no nije se javila na pozive. Ovo sigurno nije kraj cijele priče, uskoro će se znati o čemu je riječ. Svakako je riječ o jednom od bizarnijih skandala kojima smo na društvenim mrežama svjedočili u posljednje vrijeme.

Slađana Petrušić Slađa, zahvaljujući "Noćnoj mori" Željka Malnara, postala je popularna i pažnju je uvijek plijenila svojim seksepilnim stilom odijevanja. Okušala se i kao pjevačica, a bila je glasnogovornica Gospodarske stranke u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

