Danas je veliko finale sezone! Jedni se vole, a drugi optužuju: 'Brzo sam skužila da je manipulator'

LJUBAV JE NA SELU

Ljiljana o drami sa Silvanom koja je nastala na okupljanju: 'Znala sam s kakvom osobom imam posla'

Na okupljanju je bilo jasno da Silvana i Ljiljana nisu u dobrim odnosima. - Nije me povrijedilo, da je to bilo na počeku snimanja vjerojatno bi, ali kasnije sam shvatila da igra na kartu toga da me povrijedi, ali nije joj prošlo. Shvatila sam da je najbolje da joj ne dam to zadovoljstvo - rekla je Ljilja